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Рубль утром в понедельник умеренно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль умеренно снижается к бивалютной корзине вслед за нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,5-73,6 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,585 руб./$1 (+10 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,5225 руб./EUR1 (+14,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 13,85 коп. к уровню закрытия 6 августа, до 79,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,46 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,04 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослабление рубля к доллару и евро на старте торгов 9 августа связано с существенным снижением цен на нефть. Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,29 за баррель, что на 1,99% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $66,83 за баррель, что на 2,12% ниже уровня на закрытие рынка 6 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут: японский Nikkei 225 - на 0,33%, китайский CSI 300 - на 1,28%. В то же время фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,19%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики: индикаторы Dow Jones и S&P 500 выросли и обновили рекордные максимумы, тогда как Nasdaq снизился. Позитивным фактором стали статистические данные по рынку труда США, которые превзошли ожидания аналитиков.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 943 тыс., максимальными темпами за 11 месяцев, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель вырос на 938 тыс., а не на 850 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,4%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,9% в июне.

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