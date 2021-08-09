Индексы МосБиржи и РТС начали торги снижением в пределах 0,5%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник снижением blue chips вслед за нефтью (цена Brent упала к $69 за баррель) на фоне смешанных сигналов с мировых фондовых площадок.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 3792,72 пункта, индекс РТС упал на 0,5%, до 1624,14 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 5 копеек, до 73,54 рубля.

Подешевели акции "ММК" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+1,1%), акции "Яндекса" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник неоднозначный: рынки Азии преимущественно растут, но сырьевые контракты находятся под давлением. Индекс МосБиржи может протестировать поддержку 3800 пунктов, закрытие дня ниже этого уровня усилит вероятность глубокой коррекции, считает аналитик.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, ближайший фьючерс на Brent опустился ниже $70 за баррель на фоне ухудшения общерыночных настроений и сохранения опасений относительно устойчивости спроса на энергоносители в условиях распространения новых штаммов COVID-19 в Азии и США.

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,4%, Dow Jones (+0,4%) и S&P 500 (+0,2%) обновили рекордные максимумы.

В пятницу вышла позитивная статистика по рынку труда США за июль, которая приближает решение Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики, что негативно для рынков акций и позитивно для доллара. Число новых рабочих мест в США в июле составило 943 тысячи при прогнозах роста на 845-870 тысяч после июньского прироста на 850 тысяч Безработица упала до 5,4%, при прогнозах снижения до 5,7% с июньских 5,9%.

В Азии в понедельник индексы акций растут (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Котировки нефти снижаются на опасениях по поводу спроса на фоне распространения коронавируса. Октябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дешевели на 2,4%, до $69,01 за баррель (-0,8% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,5%, до $66,58 за баррель (-1,2% в пятницу).

По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса "дельта", которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

В США в выходные было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.