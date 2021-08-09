Миноритарии "Электрозавода" попросили ЦБ проверить сделку со Сбером и АФК

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Группа частных инвесторов АО "Электрозавод" попросила Банк России проверить сделку, по итогам которой основным акционером предприятия стало совместное предприятие ПАО АФК "Система" и Сбербанка, говорится в пресс-релизе юридической компании Myriad Rus, представляющей интересы миноритариев.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", СП АФК "Система" и Сбербанка - ООО "Мегаполис-Инвест" - владеет около 94% АО "Электрозавод" через ООО "Индустрия", ООО "Астелла Прим" и ООО "Фирма Машстройинвест". В свою очередь "Мегаполис-Инвест" на 75,86% принадлежит ООО "Система Телеком Активы" и на 24,14% - ООО "Сбербанк Инвестиции".

В декабре СП приобрело 64,37% АО "Электрозавод" и 100% ООО "Электрокомбинат" за 24,7 млрд рублей. В марте "Мегаполис-Инвест" приобрел еще 29,64% АО "Электрозавод" за 5,8 млрд рублей.

Предприятия объединены в "Группу Электрозавод", куда входят мощности по производству трансформаторного оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в районе метро "Электрозаводская" в Москве площадью 19 га. На базе активов партнеры планируют создать ведущего в РФ производителя трансформаторного оборудования и реализовать девелоперский проект.

Из пресс-релиза Myriad Rus следует, что в рамках сделки новые собственники "Электрозавода" должны были направить миноритарным акционерам компании оферту, но не сделали этого - что, по их мнению, противоречит федеральному закону "Об акционерных обществах".

В сообщении также говорится, что сделка на 7,3 млрд рублей по приобретению ООО "Электрокомбинат" (на балансе которого находится недвижимость в районе Преображенское) предусматривает "значительную отсрочку оплаты".

С учетом того, что входящий в портфель активов АФК девелопер Etalon Group рассматривает возможность купить имущественный комплекс АО "Электрозавод" для последующего редевелопмента, "намерение нового акционера реализовать дорогостоящие активы завода связанным сторонам напрямую затрагивает права и законные интересы миноритарных акционеров "Электрозавода", создает реальный риск продажи активов на невыгодных условиях", отмечается в релизе.

"Мегаполис-Инвест" действовало в соответствии с законодательством, у компании отсутствовала обязанность направлять по факту реализации сделки обязательное предложение миноритарным акционерам "Электрозавода", - сказал "Интерфаксу" официальный представитель АФК "Система".

В пресс-службе Сбербанка от комментариев отказались.

На момент публикации материала в пресс-службе ЦБ на запрос "Интерфакса" не ответили.

Как сообщил "Интерфаксу" знакомый с условиями сделки источник, она заключалась в приобретении не прямого, а косвенного владения акциями "Электрозавода". "В этом случае у покупателя, согласно законодательству и имеющейся судебной практике, не возникает обязанности по направлению обязательного предложения миноритариям общества", - объяснил он.