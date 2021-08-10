Европейские фондовые рынки не показали единой динамики в понедельник

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы не показали единой динамики на торгах в понедельник.

Сводный индекс акций крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,15% и составил 470,68 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,13%, итальянский FTSE MIB прибавил 0,54%. В то же время германский DAX опустился на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,06%, испанский IBEX 35 - на 0,15%.

Давление на европейский рынок акций оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями снижения спроса в Китае в связи с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в этой стране.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста экономики КНР, поскольку китайские власти были вынуждены ввести карантинные ограничения для сдерживания новой волны коронавируса. Согласно новому прогнозу Goldman, ВВП страны в третьем квартале текущего года увеличится на 2,3%, а по итогам всего года - на 8,3%. Ранее ожидалось, что темпы подъема составят соответственно 5,8% и 8,6%.

Падение цен на нефть Brent и WTI в понедельник достигало более 4%, однако к концу европейских торгов замедлилось до 2,4-2,7%.

Акции TotalEnergies SE подешевели по итогам торгов на 0,3%, BP - на 0,7%, Shell - на 0,8%.

Одним из лидеров роста среди европейских компаний стала британская Deliveroo Plc, оператор сервиса доставки еды. Бумаги компании подорожали на 4,5% на информации о том, что германский сервис доставки Delivery Hero SE приобрел в ней долю размером 5,09%.

Стоимость бумаг британской Hargreaves Lansdown, работающей в сфере финансовых услуг, упала к закрытию рынка на 11,3% на фоне разочаровывающей отчетности компании за прошедший финансовый год.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали рост объемов экспорта и импорта в июне. Согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в позапрошлом месяце увеличился на 1,3% по сравнению с маем - до 118,7 млрд евро. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 0,4%. Объем импорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июне повысился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - до 102,4 млрд евро, при ожидавшемся аналитиками подъеме на 0,5%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июне составил 16,3 млрд евро по сравнению с 15,4 млрд евро годом ранее.