Решетников заметил признаки завершения восстановительного роста экономики РФ

Министр экономического развития РФ Максим Решетников Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) во вторник в Великом Новгороде.

"Текущая ситуация такая: с одной стороны, мы видим, что экономика восстанавливается, и, несмотря на то, что мы перешагнули предкризисный уровень - уровень четвертого квартала 2019 года, тем не менее мы видим, что возможности для дальнейшего роста остаются. В то же время по итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться - пока мы еще будем расти - и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит - дальнейшие темпы роста", - сказал министр.

"Основная наша задача - переход со стабильной траектории роста темпами не меньше 3%, основанному не только на восстановлении", - подчеркнул Решетников. По его словам, этот рост будет основан на инвестициях, на экспорте, на стабильном внутреннем спросе.

На прошлой неделе Решетников предупреждал, что к концу года возможно "определенное охлаждение экономики" в том числе на фоне открытия зарубежного туризма, запрет на который поддерживал внутренний спрос.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в I полугодии 2021 года составил 4,6% по сравнению с I полугодием 2020 года.

В июне ВВП РФ, по оценке министерства, достиг допандемийного уровня (плюс 0,1% к 4-му кварталу 2019 г. с исключением сезонности).

Прогнозы

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3,8%.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Таким образом, ЦБ более оптимистичен относительно отскока экономики РФ в 2021 году, но высказывается пессимистичнее в отношении поствосстановительного роста в 2022-2023 годах.