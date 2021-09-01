Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-июль в 4,8%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в июле 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 4,7% в годовом выражении, говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности".

Минэкономразвития незначительно повысило свою оценку годового роста ВВП в июне - до 8,9% с 8,5%, в мае - до 11,4% с 11,1%, в апреле - до 11,0% с 10,8%.

В целом за январь-июль 2021 года министерство оценило рост ВВП РФ на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В июле ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (плюс 0,4% к IV кварталу 2019 г. с исключением сезонности). Прирост ВВП к июлю 2020 г. составил 4,7% г/г (к июлю 2019 г.: 0,4%), по итогам января-июля - 4,8% г/г (1,1% к 7 месяцам 2019 года)", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Таким образом, замедление роста ВВП в июле (по сравнению с июнем) фиксируется не только к 2020 году (что объясняется более высокой базой июля 2020 года по сравнению с июнем 2020 года), но и к показателям 2019 года - в июне 2021 года рост к июню 2019 года министерством оценивается в 2,3%, а в июле 2021 года по сравнению с июлем 2019 года лишь на 0,4%.

"В ключевых производственных отраслях, за исключением добычи полезных ископаемых, июльские показатели по-прежнему уверенно превышали допандемические уровни (в среднем на 4,5%). Вместе с тем выпуск указанных отраслей в июле оставался стабильным либо скорректировался вниз. Оперативные данные за август (индекс PMI, погрузка грузов на сети ОАО "РЖД") указывают на сохранение июльских тенденций", - отмечают в Минэкономразвития.

"На потребительском рынке в июле также сохранялась тенденция к стабилизации. Суммарный оборот розницы, общепита и платных услуг, по оценке, был на 1,3% ниже допандемического уровня (в июне на 1,0% ниже). Вместе с тем оперативные данные за август (Сбериндекс, данные контрольно-кассовой техники) сигнализируют об активизации потребительского спроса в августе на фоне осуществления выплат на детей школьного возраст", - говорится в обзоре.

"В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная причина - более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом", - отмечают также в министерстве.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в середине августа отмечал, что восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились.

"Текущая ситуация такая: с одной стороны, мы видим, что экономика восстанавливается, и, несмотря на то, что мы перешагнули предкризисный уровень - уровень четвертого квартала 2019 года, тем не менее мы видим, что возможности для дальнейшего роста остаются. В то же время по итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться - пока мы еще будем расти - и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит, - дальнейшие темпы роста", - говорил министр.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3,8%.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%, на 2022 год - лишь 2,3%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%).