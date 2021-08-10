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Отток капитала из РФ в январе-июле снизился на 1% до $34,9 млрд

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-июле 2021 года, по предварительной оценке, составил $34,9 млрд, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года ($35,3 млрд). Об этом сообщает сайт ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что в январе-июне 2021 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $43,1 млрд, внешнеторговый профицит – $62,4 млрд, чистый вывоз капитала - $28,2 млрд.

Следовательно, в июле профицит текущего счета мог составить $8,6 млрд, внешнеторговый профицит - $18,7 млрд, чистый вывоз капитала частным сектором - $6,7 млрд.

Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2021 год, при среднегодовой цене нефти марки Urals $65 за баррель профицит текущего счета прогнозируется на уровне $88 млрд, профицит внешней торговли РФ - в размере $151 млрд, отток капитала - на уровне $50 млрд.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле 2021 года, по предварительной оценке, составило $51,7 млрд, что на 94% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($26,6 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ, профицит текущего счета превысил не только соответствующий уровень 2020 года, но и аналогичный показатель 2019 года.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле 2021 года выросло на 48%, до $81,1 млрд, по сравнению с $54,9 млрд по результатам первых семи месяцев прошлого года.

Рост профицита торгового баланса стал результатом опережающего роста стоимостных объемов энергетического и неэнергетического экспорта по сравнению с импортом товаров.

Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций изменился несущественно по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года.

В комментарии ЦБ отмечается, что сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июле 2021 года, по предварительным данным, осталось практически на уровне аналогичного периода 2020 года.

Вместе с тем заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами.

Международные резервы РФ увеличились в январе-июле на $14,5 млрд главным образом вследствие операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ

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