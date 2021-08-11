Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Российский рынок платного ТВ во II квартале вырос на 0,2%

Аудитория кабельного телевидения продолжает сокращаться

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года объем российского рынка платного ТВ вырос на 0,2% по сравнению с первым кварталом и составил 26,6 млрд рублей, показало исследование аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

"По сравнению с прошлым годом, когда произошло снижение выручки в период самоизоляции (на 1,7%), показатель неплохой, но хуже, чем в 2019 году (рост на 0,5% во 2 кв. 2019)", - отмечают аналитики.

По итогам второго квартала, по данным "ТМТ Консалтинг", число абонентов услуги платного ТВ выросло на 0,1% (на 30 тыс.), сохранившись на уровне 46,2 млн пользователей. Проникновение услуги остановилось на уровне 82%. Средний счет на абонента (ARPU) не изменился и составляет 192 рубля.

Заметный рост сохранился только в сегменте IPTV: по сравнению со вторым кварталом 2020 года число абонентов, подключенных по этой технологии, выросло на 750 тысяч (или на 7,46%). Спутниковое ТВ показало рост на 0,82% на фоне начала дачного сезона. В то же время число абонентов кабельного ТВ продолжает сокращаться - за год операторы потеряли 320 тысяч пользователей.

Суммарная абонентская база операторов в ТОП-5 во 2 квартале 2021 года выросла на 147 тысяч.

Лидером рынка остается "Триколор", абонентская база которого на конец второго квартала насчитывала 12,259 млн пользователей, не изменившись по сравнению с первым кварталом, но увеличившись на 0,2% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Второе место - у "Ростелекома" с 10,813 млн абонентов (+0,1% за квартал, +1,8% за год). Замыкает тройку лидеров "МТС", абонентская база которого составила 4,454 млн пользователей, увеличившись за квартал на 2,8% и на 9,9% - по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

ТМТ Консалтинг Триколор МТС Ростелеком

Новости

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Исследование показало, что магистры в РФ зарабатывают больше бакалавров

Разработчик антивирусов NortonLifeLock купит Avast за $8,1-8,6 млрд

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Поток газа по "Ямалу-Европе" упал в полтора раза к уровню вторника

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Решетников заметил признаки завершения восстановительного роста экономики РФ

Решетников заметил признаки завершения восстановительного роста экономики РФ

ФАС заподозрила Mercury и ЦУМ в ценовом сговоре на рынке люкса

ФАС заподозрила Mercury и ЦУМ в ценовом сговоре на рынке люкса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');