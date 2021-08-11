Рынок акций РФ в среду вырос вслед за миром, подогретым статистикой из США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками, подогретыми статистикой по инфляции в США за июль, не давшей однозначного сигнала на возможное скорое ужесточение монетарной политики Федрезерва; также сократила часть дневных потерь нефть благодаря статистике Минэнерго США (Brent старается удержаться у $70 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3877,37 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1656,2 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 73,74 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2%), "Яндекса" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Магнита" (+1%), Polymetal (+1%), АФК "Система" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), "Газпрома" (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подросли акции "Юнипро" (+2,8%, до 2,841 рубля) на фоне выхода отчета за полугодие. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I полугодии выросла до 8,5 млрд руб. против 6,9 млрд руб. годом ранее; EBITDA выросла до 14,4 млрд руб. против 13,2 млрд руб. Дивиденды "Юнипро" во II полугодии 2021 года могут составить 12 млрд руб., сообщила компания.

Подешевели акции "НЛМК" (-1,4%), расписки Ozon (-1%), бумаги "Татнефти" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Комментарии экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, данные по потребительской инфляции в США оказались в рамках ожиданий, продемонстрировав замедление роста цен в июле, что было позитивно воспринято глобальными инвесторами. Статистика увеличила вероятность более длительного сохранения сверхмягкой монетарной политики Федрезерва.

В результате доллар снизился к другим валютам, а рисковые активы получили поддержку покупателей. Дополнительную поддержку рынкам оказало одобрение Сенатом США плана фискальных стимулов на $3,5 трлн. Теперь его в конце сентября должна будет рассмотреть Палата представителей.

Давление на нефтяные цены оказало заявление администрации США, в котором ОПЕК+ призвали к более существенному наращиванию добычи, необходимому для восстановления мировой экономики. Это не совсем вяжется с усилением пандемии, которое угрожает ударить по глобальному спросу на нефть.

Трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также полагает, что данные по инфляции в США за июль стали позитивом для рынков (показатель оказался почти наравне с прогнозами - 5,4%, как в июне). Сенатом США принят инфраструктурный план на $1,2 трлн и план по расходам на $3,5 трлн - целевые средства будут направлены на медицину, образование, климатические изменения. Кроме того, план предусматривает повышение налогов для богатых граждан и крупнейших корпораций.

Тем временем, снижение демонстрирует нефтедобывающий сектор на фоне падения котировок Brent, которая пытается удержаться у $70 за баррель. Это произошло после просьбы Белого дома к ОПЕК+ увеличить добычу сырья, чтобы снизить стоимость бензина, отмечает трейдер.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, упорный рост индекса МосБиржи с начала месяца уже намекает на перекупленность. Тем не менее, снизу линиями поддержки выступают уровни 3800, 3830 и 3850 пунктов. Лишь в случае закрытия на дневном графике ниже 3800 пунктов вернется высокая вероятность глубокой коррекции.

Телеканал CNBC сообщил, ссылаясь на советника по национальной безопасности США Джейкоба Салливана, что Белый дом намерен обратиться к ОПЕК с настойчивой просьбой нарастить добычу, чтобы в критический момент восстановления мировой экономики сдержать рост цен на бензин. По мнению американской администрации, ежемесячного увеличения добычи на 400 тыс. б/с недостаточно.

Запасы бензина в США сокращаются уже несколько недель подряд, но администрации США кажется, что снижение цены нефти и бензина приведет к повышению производства. Увеличение производства нефти с одновременным снижением цены идет в разрез с политикой снижения выбросов. Негативом для рынка также можно считать спад продаж автомобилей в Китае, который наблюдается третий месяц подряд. Частично в этом виноваты дефицит полупроводников и рост цен, а также возвращение карантинных мер и спад деловой активности в КНР.

Вышедшую в США статистику по инфляции за июль нельзя назвать однозначно позитивной, но, как минимум, инфляция не разгоняется, на что рынки отреагировали со сдержанным оптимизмом, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, финансовый отчет "Юнипро" за полугодие по МСФО в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ). Во втором полугодии 2021 года ожидается выплата дивидендов в размере 12 млрд руб., или 0,19 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 6,9% (при текущих котировках). Таким образом, с учетом ранее выплаченных дивидендов в 2021 году совокупная дивидендная доходность составит 11,2%, что является одним из лучших показателей в секторе электроэнергетики.

Представленные финансовые результаты в целом должны поддержать акции компании, целевой уровень для бумаг "Юнипро" с учетом сильной дивидендной истории составляет 3,14 руб. за штуку, отмечают эксперты Промсвязьбанка.

В среду позитивная динамика индексов акций преобладала в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,4-0,8%), смешанная динамика отмечается в Штатах (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, Nasdaq просел на 0,4%).

Карантинные ограничения, вызванные распространением штамма "дельта", введены в Китае, Японии и многих других азиатских странах, и эксперты уже видят признаки ослабления экономической активности в регионе, в том числе в туризме и промышленности.

Тем временем, потребительские цены в США (индекс СPI) в июле выросли на 5,4% в годовом выражении, тогда как ожидался рост на 5,3% после подъема в июне на 5,4%. Таким образом, инфляция осталась на максимуме почти за 13 лет - с августа 2008 года.

В то же время индекс Core СPI в июле вырос всего на 0,3% к июню при прогнозах роста на 0,4%, а в годовом выражении показатель вырос на 4,3%, что совпало с ожиданиями.

Нефть

Нефть вечером в среду отыграла часть дневного снижения, Brent отскочила к $70 за баррель на фоне статистики по запасам сырья в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,81 за баррель (-1,2% и +2,3% во вторник), сентябрьская цена WTI - $67,5 за баррель (-1,2% и +2,7% накануне).

Данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на 0,45 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,6-0,75 млн), сокращение запасов бензина на 1,4 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,4 млн) и рост резервов дистиллятов на 1,77 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,5-0,6 млн).

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают сдерживать "нефтебыков". Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это уже начало сказываться на объемах спроса на нефть, пишет Bloomberg.

По данным агентства, не менее четырех азиатских нефтеперерабатывающих компаний намерены в сентябре закупить у Saudi Aramco меньше сырья, чем прописано в действующих контрактах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+18,7%), "Бест эффортс банка" (+8,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+6,7%), ГК "Самолет" (+5,9%), ПАО "GTL" (+5,5%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+4,4%), акции банка "Кузнецкий" (+4,1%), ПАО "Белуга групп" (+2,7%).

Подешевели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-3%), ПАО "Арсагера" (-2,9%), "Россети Волга" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,07 млрд рублей (из них 10,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,6 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").