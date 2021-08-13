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Росстат оценил рост ВВП РФ во II квартале на 10,3% на фоне низкой базы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ВВП РФ во II квартале 2021 года подскочил на 10,3% по сравнению со II кварталом 2020 года. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат.

Данные Росстата оказались немного лучше оценки Минэкономразвития, которое ранее оценивало рост ВВП во II квартале на 10,1% в годовом выражении, при этом оценка совпала с ожиданиями аналитиков – консенсус-прогноз на основе мнений экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля-начале августа, предполагал также скачок на 10,3%.

Значительный рост во II квартале объясняется низкой базой 2020 года – тогда во II квартале был спад экономики сразу на 7,8% ко II кварталу 2019 года.

Росстат отдельно уточняет, что рост ВВП РФ во II квартале 2021 года по сравнению с доковидным II кварталом 2019 годом оценивается в 1,7%.

Как сообщалось, в I квартале 2021 года Росстат оценивал снижение ВВП РФ на 0,7% по сравнению с I кварталом 2020 года, а по сравнению с I кварталом 2019 года был рост на 0,7%.

Более подробные данные о ВВП РФ за II квартал Росстат представит 10 сентября.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за III квартал 2020 года – на 3,5%, за II квартал 2020 года упал на 7,8%, за I квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Росстат пока не дал свою оценку динамики ВВП в целом за I полугодие. Из данных за I и II кварталы следует, что рост ВВП РФ в I полугодии 2021 года мог составить примерно 4,7%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее на этой неделе отмечал, что восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились.

"Текущая ситуация такая: с одной стороны, мы видим, что экономика восстанавливается, и, несмотря на то, что мы перешагнули предкризисный уровень - уровень четвертого квартала 2019 года, тем не менее мы видим, что возможности для дальнейшего роста остаются. В то же время по итогам июня мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается. Начинает заканчиваться - пока мы еще будем расти - и июль, и август и так далее, но вопрос, который нас беспокоит, - дальнейшие темпы роста", - сказал министр.

На прошлой неделе Решетников предупреждал, что к концу года возможно "определенное охлаждение экономики", в том числе на фоне открытия зарубежного туризма, запрет на который поддерживал внутренний спрос.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3,8%.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%, на 2022 год - лишь 2,3%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%), прогноз министерства на 2023 год равняется 3,0%, что соответствует верхней границе интервала ЦБ (2-3%).

Росстат

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