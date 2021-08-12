Росстат изменит график публикации оперативной статистики в РФ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Публикация всей оперативной статистики в РФ начиная с августа будет осуществляться Росстатом только по средам и в редких случаях по пятницам. Это следует из графика размещения срочной информации и справок на сайте Росстата в августе-декабре 2021 года (график опубликован на сайте ведомства).

До июля включительно оперативная статистическая информация публиковалась Росстатом в любой день недели (единственно публикация недельной инфляции по традиции происходила по средам, а вся месячная информация публиковалась в соответствии с планом раскрытия и могла попасть на любой день недели).

Согласно новому графику публикаций на август-декабрь, абсолютно вся оперативная статистика будет публиковаться только в среду, за исключением трех публикаций по ВВП, которые будут в пятницу (13 августа, 10 сентября и 1 октября).

Например, 18 августа будут объединены сразу 4 оперативные публикации: Об индексе цен производителей промышленных товаров в июле 2021 года, Об оценке индекса потребительских цен с 10 по 16 августа 2021 года, Об объеме производства нефтепродуктов с 9 по 15 августа 2021 года и потребительских ценах на них, О просроченной задолженности по заработной плате на 1 августа 2021 года.

А 25 августа будут опубликованы сразу 8 оперативных публикаций: О промышленном производстве в январе-июле 2021 года, О внешней торговле товарами в I полугодии 2021 года, Деловая активность организаций в России в августе 2021 года, О финансовых результатах деятельности организаций в I полугодии 2021 года, О рынке нефти в I полугодии 2021 года, Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 августа 2021 года, Об объёме производства нефтепродуктов с 16 по 22 августа 2021 года и потребительских ценах на них, Об объёме производства нефтепродуктов с 16 по 22 августа 2021 года и потребительских ценах на них.

Росстат не приводит пояснений на сайте, из-за чего все публикации будут теперь происходить только в один день недели, оперативный комментарий в статслужбе получить не удалось.

Как сообщалось ранее, Росстат начиная с июня 2021 года из-за сдвига сбора ряда отчетностей от предприятий решил отказаться от публикации так называемого оперативного доклада (полностью назывался "Информация о социально-экономическом положении РФ"), объединив его с основным докладом "Социально-экономическое положение России".

С мая 2020 года Росстат отошел от многолетней традиции обнародовать статистику в 16:00 по Москве и сдвинул раскрытие на более поздний период, введя новую фиксированную временную отметку для публикаций – 19:00 по Москве. Росстат объяснил это тогда сложностями, вызванными "удаленной работой" из-за пандемии.