Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщил в субботу Нацбанк республики.

"Аналитики Fitch Ratings отмечают, что значительный буфер в виде активов Национального фонда и резервов Национального банка, позволили экономике Казахстана сохранить устойчивость в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть", - говорится в сообщении банка.

В Fitch указывают на стабильность внешних резервов страны к экономическим шокам 2020 года, на фоне высоких доходов от инвестирования активов и роста цен на золото. По оценке Fitch, международные резервы Казахстана по итогам первого полугодия составили 47% от ВВП, что значительно выше аналогичного среднего показателя группы стран с рейтингом "ВBB", отмечают в Нацбанке.

"Агентство подчеркивает, что гибкость обменного курса позволила абсорбировать колебания цены на нефть в 2020 году и сохранить международные резервы", - указывается в сообщении.

Аналитики Fitch также указывают на повышение интереса нерезидентов к локальным государственным облигациям Казахстана в 2021 году. Введение нового фискального правила, основанного на принципе контрцикличности, по мнению Fitch, будет способствовать накоплению активов Национального фонда и повышению эффективности макроэкономической политики.

По мнению Fitch, текущее значение инфляции в стране превышает среднее значение показателей стран с рейтингом "ВBB". "Вместе с тем, Агентство отмечает, что растущая инфляция в Казахстане вызвана глобальным ростом цен на продукты питания и энергоресурсы, а также восстановлением внутреннего потребительского спроса", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства прогнозируют снижение дефицита текущего счета платежного баланса в 2021 году до 0,7% от ВВП (3,7% от ВВП в 2020 году) на фоне роста цен на нефть и ослабления ограничений добычи OPEC+.

"Fitch Ratings ожидает рост экономики Казахстана на уровне 3,5% в 2021 году и 4% - в 2022 году", - сообщается в информации.