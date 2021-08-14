Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:35Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 206 215 876+801 738

Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщил в субботу Нацбанк республики.

"Аналитики Fitch Ratings отмечают, что значительный буфер в виде активов Национального фонда и резервов Национального банка, позволили экономике Казахстана сохранить устойчивость в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть", - говорится в сообщении банка.

В Fitch указывают на стабильность внешних резервов страны к экономическим шокам 2020 года, на фоне высоких доходов от инвестирования активов и роста цен на золото. По оценке Fitch, международные резервы Казахстана по итогам первого полугодия составили 47% от ВВП, что значительно выше аналогичного среднего показателя группы стран с рейтингом "ВBB", отмечают в Нацбанке.

"Агентство подчеркивает, что гибкость обменного курса позволила абсорбировать колебания цены на нефть в 2020 году и сохранить международные резервы", - указывается в сообщении.

Аналитики Fitch также указывают на повышение интереса нерезидентов к локальным государственным облигациям Казахстана в 2021 году. Введение нового фискального правила, основанного на принципе контрцикличности, по мнению Fitch, будет способствовать накоплению активов Национального фонда и повышению эффективности макроэкономической политики.

По мнению Fitch, текущее значение инфляции в стране превышает среднее значение показателей стран с рейтингом "ВBB". "Вместе с тем, Агентство отмечает, что растущая инфляция в Казахстане вызвана глобальным ростом цен на продукты питания и энергоресурсы, а также восстановлением внутреннего потребительского спроса", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства прогнозируют снижение дефицита текущего счета платежного баланса в 2021 году до 0,7% от ВВП (3,7% от ВВП в 2020 году) на фоне роста цен на нефть и ослабления ограничений добычи OPEC+.

"Fitch Ratings ожидает рост экономики Казахстана на уровне 3,5% в 2021 году и 4% - в 2022 году", - сообщается в информации.

Казахстан Fitch

Новости
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Уровень запасов в хранилищах газа России в конце июня вышел за 50%

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

Охранники не пустили проверяющих от ФАС в офис "Магнита"

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

"Яндекс" вышел из переговоров о покупке "Азбуки вкуса"

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме

В Минэнерго указали на обеспечение рынка РФ топливом в полном объеме
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');