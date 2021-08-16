Девелопер Etalon приобрел 35% акций британской QB Technology

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group приобрёл 35% акций британской компании QB Technology, говорится в материалах застройщика.

В группе считают, что сделка откроет Etalon доступ к технологии модульного домостроения и позволит адаптировать ее для российского рынка. При этом в Etalon рассчитывают использовтаь опыт британского партнера.

Ранее сообщалось, что Etalon Group планирует развитие модульного домостроения. Партнером группы в рамках модульного домостроения должна стать компания QB Technology, первый проект после адаптации планируется запустить в 2022 году.

QB Technology специализируется на строительстве модульных конструкций. Технологии компании могут применяться для строительства жилья, гостиниц, социальных и других объектов.

Основанная в 1987 году Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа ввела в эксплуатацию более 7,5 млн кв. м. В общей сложности в первом полугодии 2021 года компания реализовала 220,94 тыс. кв. м недвижимости.