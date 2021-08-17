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Индексы Европы упали, завершив самый длительный период подъема за 14 лет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в понедельник на фоне обеспокоенности ситуацией с распространением нового штамма коронавируса, а также из-за слабой статистики из Китая.

До этого рынки росли на протяжении десяти торговых сессий подряд, что стало самым длительным периодом подъема за последние 14 лет - с декабря 2006 года, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в первый рабочий день текущей недели опустился на 0,5% и составил 473,45 пункта. За предыдущие десять дней он поднялся на 3%, с начала текущего года - на 19%.

Британский индекс FTSE 100 по итогам торгов в понедельник уменьшился на 0,9%, германский DAX - на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,8%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,8%.

В Германии ежедневное количество инфицированных COVID-19 продолжает расти. Заболеваемость за последнюю неделю (ключевой показатель, отслеживаемый правительством при принятии решений о введении ограничительных мер) достиг уровня начала июня. В число стран, фиксирующих рекорды заболеваемости уже несколько дней подряд, входят Япония, Таиланд и Малайзия.

Статданные из Китая, опубликованные в понедельник, указали на замедление темпов роста промышленного производства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов страны из-за распространения COVID-19.

Это оказало давление на акции таких компаний, как владеющая известными модными брендами Kering SA (-4,7%) и производитель железной руды Rio Tinto (-2,1%).

Капитализация Deutsche Lufthansa AG сократилась на 3,6% после того, как правительство Германии объявило о намерении продать четверть принадлежащего ему 20%-ного пакета акций крупнейшего немецкого авиаперевозчика.

Цена акций крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP уменьшилась на 1,8% на торгах в Лондоне на новости о том, что она изучает возможность продажи нефтегазового бизнеса, который оценивается аналитиками не менее чем в $15 млрд.

В то же время котировки акций французского производителя автокомпонентов Faurecia подскочили более чем на 12%, став лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Компания сообщила, что покупает германского конкурента Hella GmbH & Co. KGaA за 6,8 млрд евро. Цена бумаг Hella снизилась на 3,4%.

В Германии подорожали акции энергетических компаний E.On и RWE - соответственно на 1,4% и 0,8%, в Великобритании - производителя драгметаллов Fresnillo на 1,8%.

Аналитики UBS улучшили прогноз роста прибылей европейских компаний в 2021 году до 55% с ожидавшихся в марте 36%. Между тем ожидания на следующий год были скорректированы до 8% с 12%.

В апреле-июне компании Европы в среднем продемонстрировали прибыли лучше, чем прогнозировали эксперты, по итогам пятого квартала подряд.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB IBEX 35

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