Фондовые индексы США закрылись без единой динамики

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торги в понедельник на рекордных максимумах, в то время как Nasdaq Composite снизился.

Давление на рынок в ходе торгов оказали опасения по поводу состояния мировой экономики на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных из Китая.

Статданные указали на замедление темпов роста промпроизводства и розничных продаж в стране в июле в связи с новой волной ограничительных мер, введенных в ряде регионов КНР из-за распространения COVID-19. Так, объем промпроизводства увеличился на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, минимальными темпами за 11 месяцев, по сравнению с 8,3% в июне. Повышение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 8,5% в годовом выражении против 12,1% в июне.

Дополнительным негативным фактором для рынка являются разговоры о возможности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сворачивать меры стимулирования в ближайшей перспективе. Все большее количество представителей регулятора высказываются в пользу начала сворачивания программы выкупа облигаций текущей осенью.

В то же время поддержку котировкам оказывают позитивные квартальные результаты американских компаний.

Аналитики Уолл-стрит сохраняют оптимизм в отношении рынка акций. Из общего числа рекомендаций по акциям, входящим в индекс S&P 500, около 56% составляет рекомендация "покупать", что является максимальным показателем с 2002 года, сообщает агентство Bloomberg.

Опубликованные в понедельник статданные из США указали, что индекс производственной активности Empire Manufacturing за август, публикуемый Федеральным резервным банком (ФРБ) Нью-Йорка, упал до 18,3 пункта с рекордного максимума на уровне 43 пунктов месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 29 пунктов, согласно Trading Economics.

Бумаги ритейлеров выросли в преддверии публикации квартальных результатов крупнейших компаний сектора. Акции Home Depot Inc. прибавили в цене 1,1%, Walmart Inc. - 0,8%. Цена бумаг Target Corp. увеличилась на 0,6%, Lowe's Cos. - на 1,6%.

Бумаги китайского производителя электромобилей NIO Inc. опустились на 5,9% на фоне сообщений о гибели водителя электрокара компании с системой автономного вождения.

Котировки акций канадского производителя и продавца спортивной одежды Lululemon Athletica снизились на 0,3%, несмотря на то, что аналитики J.P. Morgan Chase & Co. повысили ориентир цены бумаг до $450 c $400.

Акции Tesla Inc. подешевели на 4,3%. Американский регулятор в сфере безопасности автомобильного движения проверяет систему Tesla для помощи водителям Autopilot после серии автомобильных катастроф с участием электромобилей компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 110,02 пункта (0,31%) и составил 35625,40 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 11,71 пункта (0,26%), поднявшись до 4479,71 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 29,14 пункта (0,2%) и составил 14793,76 пункта.