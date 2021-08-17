ВВП еврозоны вырос на 2% в квартальном измерении и на 13,6% - в годовом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2021 года выросла на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствует вторая оценка ВВП, которую представило Статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

В годовом выражении объем ВВП еврозоны вырос на 13,6%.

Динамика первого показателя совпала с предварительными данными, рост второго показателя был пересмотрен с 13,7%.

Эксперты не ожидали пересмотра оценки ВВП еврозоны, свидетельствуют данные Trading Economics.

В первом квартале 2021 года экономика еврозоны уменьшилась на 0,3% в поквартальном выражении и на 1,3% - в годовом.

Германия во втором квартале зафиксировала рост ВВП в поквартальном выражении на 1,5%, Италия - на 2,7%, Испания - на 2,8%, Франция - на 0,9%.

ВВП 27 государств Евросоюза в апреле-июне вырос в поквартальном выражении на 1,9% после сокращения на 0,1% в предыдущем квартале. Рост в годовом выражении составил 13,2% против снижения на 1,3% тремя месяцами ранее.