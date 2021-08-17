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Поток газа по "Ямалу-Европе" во вторник вырос в два раза к уровню понедельника

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, вырос утром во вторник почти в два раза по сравнению с уровнем понедельника.

Как свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade, за отчетный час (с 10:00 до 11:00 по Москве) объём газа на входе в газотранспортную систему ФРГ вырос до 1,6 млн куб. м в час с 0,9 млн куб. м в час в среднем за газовые сутки 16 августа.

К вечеру вторника поставки еще немного увеличились – до 1,7 млн куб. м в час.

Однако и достигнутые значения все равно в два раза ниже нормальных уровней прокачки по этому газопроводу.

Как сообщалось, с начала августа резко снизилось поступление газа по МГ "Ямал-Европа" в ФРГ. Это связано с тем, что "Газпром" отдает приоритет закачке газа в подземные хранилища в России, которые, как и европейские, сильно опустошены после холодной зимы.

Цена на газ после очередного взлета в понедельник во вторник закрепилась на новой высоте. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – во вторник торгуется в интервале от $564 до $582 за тысячу кубометров.

Газпром

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