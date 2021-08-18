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В Оренбуржье три поселка пострадали из-за разгерметизации газопровода

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В трех селах Оренбуржья зафиксировали существенные превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе из-за разгерметизации технологического газопровода на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения компании "Газпромнефть-Оренбург".

Газопровод разгерметизировлася 17 августа в 23:00 (21:00 по Москве), уточнили в Минприроды Оренбургской области. Там добавили, что спецлаборатория ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" уже через 40 минут была на месте происшествия для проверки воздуха. Пробы взяли в поселках Бердянка, Паника и Чкалов Оренбургского района.

"Результаты исследований показали превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду до 25 раз. В настоящее время по фактам превышений предельно допустимых концентраций надзорными органами начаты проверочные мероприятия", - отметили Минприроды.

Работу газопровода быстро остановили для ремонта. Передвижная лаборатория будет проверять воздух в поселках рядом с месторождением до завершения работ.

В "Газпромнефть-Оренбург" обещали прокомментировать ситуацию позднее.

"Газпромнефть-Оренбург" (дочернее предприятие "Газпром нефти" ) работает на территории Оренбурга, Оренбургского, Переволоцкого, Новосергиевского районов и Сорочинского городского округа. Производственная деятельность ведется на 11 лицензионных участках, включающих 10 месторождений углеводородного сырья: Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный участок), Капитоновское, Балейкинское, Царичанское и Филатовское, Землянское, Ягодное, Новосамарское, Новозаринское, Рощинское, Центрально-Уранское.

Оренбургская область Газпромнефть-Оренбург Минприроды Чкалов Паника Бердянка

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