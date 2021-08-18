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В США сенаторы призвали проверить маркетинговые приемы Tesla

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Два американских сенатора призвали Федеральную торговую комиссию (FTC) проверить маркетинговые приемы производителя электромобилей Tesla Inc., а также некоторые комментарии главы компании Илона Маска.

Сенаторы Ричард Блюменталь (Коннектикут) и Эд Марки (Массачусетс) направили обращение председателю FTC Лине Хан, в котором выразили озабоченность тем, что системы помощи водителю в автомобилях Tesla носят названия Autopilot (автопилот) и Full Self-Driving (полностью беспилотное вождение), хотя вовсе не обеспечивают беспилотного вождения.

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"Постоянное преувеличение компанией и Маском возможностей автомобилей Tesla, несмотря на четкие и частые предупредительные сигналы, говорит о том, что они пренебрегают безопасностью людей, находящихся на дорогах, и должны нести ответственность, - говорится в обращении. - Их заявления подвергают водителей автомобилей Tesla риску получения серьезных ранений или даже смерти".

Tesla ранее заявляла, что с системой Autopilot вождение ее автомобилей становится более безопасным, чем без нее. В руководстве по эксплуатации автомобилей четко прописано, какой уровень автоматизации обеспечивает система, а также подчеркивается, что водитель должен оставаться включенным в процесс даже при включении автопилота, пишет The Wall Street Journal.

Ранее на этой неделе Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) объявило о проверке системы Autopilot в связи с серией аварий с электромобилями Tesla. Регулятор с начала 2018 года зафиксировал 11 инцидентов, в которых электромобили Tesla, использовавшие систему, врезались в один или более автомобилей, задействованных в аварийно-спасательных работах.

Акции Tesla прибавляют в цене 3,8% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 2%.

США Tesla Илон Маск

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