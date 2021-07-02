Tesla увеличила поставки автомобилей вдвое во II квартале

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Tesla Inc увеличила поставки автомобилей во втором квартале 2021 года более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Как говорится в сообщении Tesla, компания поставила клиентам 201 250 автомобилей по сравнению с 90 891 годом ранее и 184 877 в первом квартале текущего года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что поставки Tesla во втором квартале составят 207 тыс. автомобилей. Квартальная выручка производителя электромобилей, согласно консенсус-прогнозу, составила порядка $11,4 млрд.

Во втором квартале Tesla произвела 206 421 автомобиль по сравнению с 180 тыс. в первом квартале.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают, что чистая прибыль Tesla в прошедшем квартале составила $584 млн по сравнению с $104 млн годом ранее, когда компания была вынуждена приостановить работу предприятия в США на несколько недель из-за пандемии COVID-19.

Негативное влияние на результаты Tesla за второй квартал текущего года могло оказать снижение цены биткойна, пишет Dow Jones.

Ранее в этом году автопроизводитель сообщил, что приобрел биткойны на сумму $1,5 млрд. Стоимость криптовалюты, поднимавшаяся в апреле к отметке в $65 тыс., в пятницу составляет $33,33 тыс. Tesla, вероятно, спишет часть стоимости принадлежащих ей биткойнов в отчетности за второй квартал, отмечает профессор Университета Миннесоты Вивиан Фан.

Акции Tesla прибавляют в цене 1,2% в начале торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 4%.