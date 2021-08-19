Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,14% и составил 474,42 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,16%, французский CAC 40 - на 0,73%. В то же время германский DAX вырос на 0,28%, итальянский FTSE MIB - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 1,18%.

Британский рынок снизился вслед за котировками акций горнодобывающих компаний. Стоимость бумаг BHP Group, объявившей накануне о масштабной реорганизации бизнеса, упала по итогам торгов на 5,9%. Акции Anglo American подешевели на 2,2%, Rio Tinto - на 2,6%, Glencore - на 1,9%.

BHP сообщила во вторник, что объединит свой нефтегазовый бизнес с австралийской Woodside Petroleum Ltd., а также изменит корпоративную структуру, отказавшись от двух головных компаний в пользу одной - BHP Group Ltd. с первичным листингом в Австралии. Кроме того, компания одобрила инвестиции в размере $5,7 млрд в канадский проект по добыче хлоркалия Jansen Stage.

"Нефтегазовый бизнес BHP считался одним из ключевых двигателей роста бизнеса компании на среднесрочную перспективу, и выход из него, по нашему мнению, повышает вероятность приобретения ею медных и никелевых активов", - говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank.

Статданные по экономике Великобритании, опубликованные в среду, показали некоторое замедление инфляции. Потребительские цены в стране в июле увеличились на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило Национальное статистическое управление (ONS). В июне инфляция составила 2,5% и была максимальной с августа 2018 года.

Тем временем, в еврозоне потребительские цены в июле увеличились на 2,2% в годовом выражении, что является самым существенным скачком с октября 2018 года, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Инфляция ускорилась по сравнению с июнем, когда она составила 1,9%.

Акции датского пивоваренного концерна Carlsberg в среду подорожали на 2,3% благодаря сильной финансовой отчетности компании за минувший квартал.

Стоимость бумаг Alcon Inc., выпускающей офтальмологическое оборудование, подскочила к закрытию рынка на 14%. Компания по итогам второго квартала получила чистую прибыль в размере $0,31 на акцию при выручке в $2,1 млрд, тогда как годом ранее она зафиксировала убыток. Кроме того, Alcon повысила прогноз продаж на весь 2021 год до $8-8,2 млрд с $7,8-8 млрд, чистой прибыли - до $2-2,1 на акцию с $1,85-1,95 на акцию.