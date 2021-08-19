Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,1-1,4%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг ускорил снижение blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась ниже $67 за баррель) после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, давшего сигнал о вероятном начале сворачивания программы стимулирования уже в текущем году; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,1-1,4%, причем первый не удержал рубеж 3900 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3880,39 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1651,0 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 74,03 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3,1%), "Газпрома" (-2,1%), "Роснефти" (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), ВТБ (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), Сбербанка (-1,5% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1%), расписки TCS Group (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Магнита" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), "Московской Биржи" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Скорректированная EBITDA En+ (+0,3%) в I полугодии выросла в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, достигнув $1,89 млрд, сообщила компания. Чистая прибыль составила $2,2 млрд против $20 млн за аналогичный период 2020 года.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон негативный: снижаются азиатские индексы, нефть и металлы, укрепление доллара оказывает давление на широкий спектр активов на фоне роста ожиданий, что политика ФРС все же начнет ужесточаться уже текущей осенью. Индекс МосБиржи на таком фоне протестировал на прочность уровень поддержки 3900 пунктов. В четверг отчетность по МСФО предоставят "Группа Черкизово", "Магнит", QIWI, "Газпром нефть".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает возврата индекса МосБиржи в коридор 3850-3900 пунктов.

Согласно протоколам заседания ФРС, ряд представителей руководства регулятора ожидает достижение целевых показателей по рынку занятости к концу года и начинает обсуждать перспективы сокращение программ выкупа активов, пытаясь не допустить сильного пересмотра экономических ожиданий. В принципе, сворачивание избыточных мер монетарного стимулирования, учитывая повышенную инфляцию, выглядит вполне естественным и носит ожидаемый характер, однако, действительно, несет риски повышенной волатильности на рынках, способных начать учитывать более серьезное ужесточение политики Федрезерва. В результате инвесторы предпочли начать активно фиксировать прибыль, ухода от риска.

Российский рынок акций также накрыла волна фиксации прибыли в "голубых фишках", преобладание негативных настроений на глобальных рынках отбросило индекс МосБиржи в диапазон 3850-3900 пунктов уже утром в четверг.

В США в среду индексы акций снизились на 0,9-1,1% на фоне публикации протокола июльского заседания Федрезерва, показавшего, что представители руководства регулятора все больше соглашаются с необходимостью начала сворачивания программы выкупа активов в текущем году.

Большинство представителей руководства Федрезерва полагают, что экономика США восстановилась достаточно для того, чтобы американский ЦБ мог начать сворачивать стимулирующие меры в определенный момент до конца года, говорится в протоколе.

В поддержку сворачивания мер стимулирования в последнее время выступают все больше представителей руководства ФРС.

Так, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в интервью газете Financial Times сказал, что масштабная программа выкупа активов, реализуемая ФРС, не подходит для нынешней ситуации в американской экономике. Он полагает, что Федрезерву следует быстро прекратить выкуп активов, чтобы предотвратить накопление компаниями долгов, а также усиление инфляционного давления в США.

Розенгрен заявил, что он поддержал бы решение ФРС объявить на ближайшем заседании о намерении уже этой осенью начать сокращение объемов выкупа активов, составляющих в настоящее время $120 млрд в месяц, и завершить программу к середине 2022 года.

В четверг преобладает снижение индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 2,1%), дешевеют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).

Представители FOMC на заседании, проходившем 27-28 июля, говорили о том, что критерий "существенный прогресс" в достижении целей по занятости и стабильности цен был достигнут с точки зрения инфляции и близок к исполнению в плане ситуации на рынке труда.

Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от выкупа активов уже на следующем заседании в сентябре, отмечает MarketWatch.

Давление на индикаторы также оказывают сохраняющиеся опасения по поводу ужесточения норм регулирования китайских компаний, несмотря на то, что китайский Комитет по делам экономики сообщил, что власти должны добиться баланса между обеспечением стабильного роста экономики и предотвращением финансовых рисков, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в четверг также снижаются (сползание идет шестую сессию подряд), цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, что отмечался при закрытии в среду основных торгов акциями на "Мосбирже".

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,89 за баррель (-2% и -1,2% в среду), сентябрьская цена WTI - $63,85 за баррель (-2,5% и -1,7% накануне).

Котировки находятся вблизи минимумов за три месяца на фоне укрепления доллара и сохраняющихся тревог по поводу прогноза спроса в связи с активным распространением нового штамма коронавируса, пишет Trading Economics.