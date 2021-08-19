РФ в этом году увеличила экспорт мороженого в 2,4 раза до 14 тыс. т

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Россия в этом году (к 8 августа) экспортировала 14 тысяч тонн мороженого, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,8 тысяч тонн). Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы "Аргус".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, российское мороженое пришлось по вкусу в США (4,7 тыс. тонн с начала года по 8 августа), Казахстане (4,2 тыс. тонн), на Украине (1,1 тыс. тонн), в Монголии (862 тонны), Китае (750 тонн), Абхазии (526 тонн), Азербайджане (283 тонны), Кот Д'Ивуаре (272 тонны), Белоруссии (228 тонн).

Всего за этот период экспорт молока и молочной продукции составил 122,5 тыс. тонн, на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Главными покупателями стали Украина (31,6 тыс. тонн), Казахстан (28,8 тыс. тонн), Азербайджан (15,7 тыс. тонн), Белоруссия (10,9 тыс. тонн), Узбекистан (3,8 тыс. тонн).

В частности, экспорт молочной сыворотки вырос в 4,6 раза, до 8,9 тыс. тонн, пахты, йогурта, кефира - на 74%, до 46,6 тыс. тонн, творога - на 72%, до 1,65 тыс. тонн, сливочного масла - на 37%, до 2,54 тыс. тонн, молока и сливок - на 28%, до 23,7 тыс. тонн.

При этом Россельхознадзор зафиксировал снижение поставок молока и молочной продукции в Россию. Импорт составил 537,8 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. РФ снизила закупки молока и сливок с 179,8 тыс. тонн до 123,6 тыс. тонн, молочной сыворотки - с 36,1 тыс. тонн до 28,4 тыс. тонн, сливочного масла - с 81,3 тыс. тонн до 78,9 тыс. тонн.