Стартовая цена торгов на месторождение золота Кючус составит 2,2 млрд руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Стартовая цена торгов на месторождение золота Кючус (Якутия) составляет 2,2 млрд рублей, говорится в распоряжении правительства РФ о проведении аукциона.

Аукцион на Кючус запланирован на 8 октября, сообщило Минприроды РФ. Заявки от компаний на участие будут приниматься до 22 сентября.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов говорил, что в аукционной документации на Кючус будет предусмотрена обязанность победителя заключить договор с "Росатомом" на установку малой атомной станции. Согласно распоряжению правительства, победитель аукциона должен будет не позднее 30 июня 2028 года начать использовать для энергоснабжения электроэнергию на основе атомной энергетики не менее 35 МВт. Срок можно будет сдвинуть, если не будет вовремя введена в эксплуатацию АЭС малой мощности не менее 55 МВт в Усть-Янском улусе или не будет технической возможности присоединения к этому источнику энергии.

Месторождение Кючус расположено в двух районах Якутии: Усть-Янском и Верхоянском. В этих муниципалитетах практически нет энергетической инфраструктуры, которая необходима для развития крупных горных проектов, поэтому при освоении месторождения потребуются энергетические мощности, поясняет Минприроды.

"Интерес к месторождению высокий. Для нас это важно, ведь мы отвечаем за доходную часть государства, и чем выше цена, тем больше пополнится федеральный бюджет. Также важно, чтобы освоение данного месторождения дало стимул к строительству "дорогой инфраструктуры", которой, в частности, являются объекты энергетики. Это позиция такая: не просто заплатил и пользуешься, а заплатил, пользуешься и максимально вкладываешь в развитие территории", - добавил Козлов, чьи слова передает ведомство.

Также в аукцион включено дополнительное условие - уровень добычи не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность.

Кючус - одно из крупнейших месторождений золота в нераспределенном фонде. Его запасы оцениваются в 181 тонну золота (включая забалансовые) и 27 тонн серебра, ресурсы - 253 тонны золота.

Среди возможных претендентов на месторождение называются Polymetal, "Сунский карьер" (Петрозаводск, совладельцем является Иван Кулаков), а также потенциальное совместное предприятие золотодобытчика "Высочайший" (GV Gold) и уранового холдинга "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в "Росатом").