ФАС запретила Алтайскому краю ограничивать зоны деятельности АО "Алтайэнергосбыт"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала отменить решение тарифного управления Алтайского края о сокращении границ зон деятельности АО "Алтайэнергосбыт" (дочерняя структура "Интер РАО").

Как сообщает УФАС по региону, краевой регулятор "необоснованно препятствовал деятельности гарантирующего поставщика" - "Алтайэнергосбыта". В феврале 2021 года управление по тарифам приняло решение сократить границы зоны деятельности компании и одновременно увеличить их у другого гарантирующего поставщика - АО "Алтайкрайэнерго" (принадлежит правительству Алтайского края) с передачей последнему части потребителей энергосбыта. Антимонопольная служба пришла к выводу, что такие действия органа регулирования Алтайского края привели или могли привести к ограничению или устранению конкуренции на рынке купли-продажи электроэнергии (мощности).

ФАС России выдала управлению по тарифам предупреждение о необходимости отменить принятое решение. Предупреждение на данный момент исполнено.

"Алтайэнергосбыт" - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории двух Алтаев, является одной из крупных энергосбытовых компаний Сибири. Клиентская база АО включает в себя 14 тыс. юридических и более 445 тыс. физических лиц. 100% акций компании принадлежит ПАО "Интер РАО".

"Алтайкрайэнерго" - гарантирующий поставщик электроэнергии в Алтайском крае, является крупнейшим краевым энергопредприятием. Клиентская база - 11,6 тыс. юридических и 333 тыс. физических лиц. Акции компании в собственности Алтайкрайимущества.