Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Сын бизнесмена Махмудова стал владельцем маркетплейса стройматериалов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Джахангир Махмудов, сын совладельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК), "Кузбассразрезугля", "Трансмашхолдинга" и еще ряда активов Искандера Махмудова, стал собственником онлайн-маркетплейса стройматериалов.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Инфрамайн" Махмудова-младшего приобрело 100% в ООО "ГдеМатериал". Согласно сайту компании, "ГдеМатериал" - это платформа, которая объединяет поставщиков, логистические компании и строителей. Создатель стартапа - Алимжан Удербеков, небольшие доли были у сооснователя "Афиши" Ильи Осколкова-Ценципера, а также Игоря Хмеля, Азамата Галимжанова, Алишера Хасанова.

В 2018 году компания закрыла раунд инвестиций на $0,5 млн, в котором, как писал тогда "Коммерсантъ", поучаствовали соучредители интернет-ритейлера Lamoda Нильс Тонзен, Доминик Пикер и Буркхард Биндер, экс-гендиректор "Газпром-медиа технологий" Вадим Федотов, Impulse VC и основатель венчурного фонда Xploration Capital Евгений Тимко.

На тот момент сама компания, согласно публикации газеты, оценивала свою выручку в 30 млн руб. ежемесячно. Подтверждения в бухгалтерской отчетности ООО по РСБУ эти оценки не находят: в 2018 году выручка "ГдеМатериал", зарабатывающего на комиссии от стоимости заказа, составила 157,6 млн руб. Тогда же она достигла пика и затем снижалась - до 149,1 млн руб. в 2019 году и 107,4 млн руб. в 2020 г. Чистый убыток по итогам 2020 года упал до 28,4 млн руб. с 54,3 млн руб. в 2019 г.

Джахангир Махмудов с 2019 года занимает пост директора по трансформации УГМК.

Джахангир Махмудов Искандер Махмудов УГМК

Новости

Курс биткойна поднялся выше отметки в $50000 впервые с мая

Сечин предложил Путину добиться от ЕС признания российских углеродных единиц

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю в минусе

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, но сильно упали по итогам недели

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

Brent подешевела до $65,95 за баррель

Wildberries обвинил иностранные платежные системы в угрозах банкам РФ из-за комиссий

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');