Сын бизнесмена Махмудова стал владельцем маркетплейса стройматериалов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Джахангир Махмудов, сын совладельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК), "Кузбассразрезугля", "Трансмашхолдинга" и еще ряда активов Искандера Махмудова, стал собственником онлайн-маркетплейса стройматериалов.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Инфрамайн" Махмудова-младшего приобрело 100% в ООО "ГдеМатериал". Согласно сайту компании, "ГдеМатериал" - это платформа, которая объединяет поставщиков, логистические компании и строителей. Создатель стартапа - Алимжан Удербеков, небольшие доли были у сооснователя "Афиши" Ильи Осколкова-Ценципера, а также Игоря Хмеля, Азамата Галимжанова, Алишера Хасанова.

В 2018 году компания закрыла раунд инвестиций на $0,5 млн, в котором, как писал тогда "Коммерсантъ", поучаствовали соучредители интернет-ритейлера Lamoda Нильс Тонзен, Доминик Пикер и Буркхард Биндер, экс-гендиректор "Газпром-медиа технологий" Вадим Федотов, Impulse VC и основатель венчурного фонда Xploration Capital Евгений Тимко.

На тот момент сама компания, согласно публикации газеты, оценивала свою выручку в 30 млн руб. ежемесячно. Подтверждения в бухгалтерской отчетности ООО по РСБУ эти оценки не находят: в 2018 году выручка "ГдеМатериал", зарабатывающего на комиссии от стоимости заказа, составила 157,6 млн руб. Тогда же она достигла пика и затем снижалась - до 149,1 млн руб. в 2019 году и 107,4 млн руб. в 2020 г. Чистый убыток по итогам 2020 года упал до 28,4 млн руб. с 54,3 млн руб. в 2019 г.

Джахангир Махмудов с 2019 года занимает пост директора по трансформации УГМК.