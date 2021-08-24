Котировки "Газпрома" превысили 300 рублей впервые с лета 2008 года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цена акций "Газпрома" на "Московской бирже" к 10:19 вторника поднялась на 0,9%, до 300 рублей 39 копеек за бумагу. Она превысила отметку 300 рублей впервые с лета кризисного 2008 года на фоне общерыночного улучшения настроений.

Объем торгов превысил 1,8 млрд рублей.

В мае 2008 года акции "Газпрома" поднимались до своего максимума - 367,4 рубля, после чего в результате обвального падения бумаги опускались к концу октября до менее чем 90 рублей за штуку.

Впоследствии локальные пики бумаг концерна были зафиксированы в апреле 2011 года (244 рубля), в ноябре 2019 года (выше 270 рублей).