Рынки акций Британии и ФРГ выросли во вторник

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы во вторник не показали общей тенденции вопреки позитивным статданным из Германии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,02% и составил 471,79 пункта.

Французский CAC 40 уменьшился на 0,3%, итальянский FTSE MIB - на 0,1%, а испанский IBEX - на 0,2%. В то же время германский индикатор DAX поднялся на 0,3% и британский FTSE 100 - на 0,2%.

ВВП Германии во втором квартале увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика выросла на 9,4%, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства страны.

Предварительно было объявлено о росте ВВП в минувшем квартале на 1,5% в поквартальном выражении, в годовом - на 9,2%. Эксперты не ожидали пересмотра показателей, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть продолжают уверенно расти после подъема более чем на 5% в понедельник. На этом фоне подорожали акций нефтепроизводителей, включая BP Plc - на 1,3%, TotalEnergies - на 0,2%, Royal Dutch Shell - на 0,9%.

Инвесторы также обращают внимание на ситуацию с распространением COVID-19 в мире. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США днем ранее выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для лиц старше 16 лет. Это вселяет в трейдеров надежду на то, что процесс вакцинации ускорится.

На этой новости выросла стоимость бумаг представителей туристической отрасли, в том числе круизного оператора Carnival Plc - на 5,2%, туркомпании TUI AG - на 4,7%.

Рыночная стоимость Marks & Spencer за день повысилась на 4,2% после того, как аналитики Berenberg и Credit Suisse улучшили прогноз цены акций британского ритейлера.

Между тем снизились котировки акций фармацевтической компании Novo Nordisk (-2,3%), испанской энергокомпании Iberdrola (-0,8%) и банка HSBC (-1,2%).

Цена бумаг британской сети супермаркетов J Sainsbury упала на 4,9% после того, как днем ранее они подскочили на 15,4% на неподтвержденных новостях о возможности ее покупки американской инвесткомпанией Apollo.

Лидером падения стоимости среди компаний, входящих в расчет Stoxx 600, стали акции финской Kesko Oyj, занимающейся оптовой и розничной торговлей, а также шведского производителя медицинского оборудования Getinge AB (-4,2%).

Наиболее существенно повысилась капитализация швейцарского онлайн-продавца фармпродукции Zur Rose Group AG (+8,4%) и сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+5,7%).