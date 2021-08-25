Рост цен производителей на бензин в РФ в июле составил 3,5%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рост цен производителей на бензин в РФ в июле 2021 года составил 3,5%, ускорившись с 3,4% в июне. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Рост в летние месяцы продолжался после незначительного повышения цен производителей в мае (на 0,9%), снижения в апреле (на 0,2%), значительного повышения в марте (на 8,2%), роста в феврале (на 3,0%) и скачка в январе (на 8,5%).

За семь месяцев текущего года цены производителей на бензин выросли на 31,7% к началу года и на 19,6% по сравнению с январем-июлем 2020 года (годом ранее рост за аналогичный период к январю-июлю 2019 года составил 4,7%).

Потребительские цены на бензин в июле 2021 года в среднем по стране превышали цены производителей в 1,9 раза (в июле 2020 года - в два раза).

Рост как цен производителей, так и потребительских (рост на 0,7% в июле и на 5,2% с начала года) на бензин в июле оставался значительно выше инфляции, которая составила 0,3% к июню и 4,5% к началу года.

Цены производителей на дизельное топливо в июле выросли на 1,8% по сравнению с июнем и на 17% относительно начала года. За январь-июль дизтопливо у производителей подорожало на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в июле составило 78,1% (в июле 2020 года - 74,5%).

Рост цен на сырую нефть в июле опережал рост цен производителей на бензин и составил 5,3%. С начала года сырая нефть подорожала на 63,9%.