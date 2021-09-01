Новак заявил, что кабмин не видит рисков роста цен на бензин в РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рисков роста цен на бензин в России нет, наоборот, наблюдается тенденция восстановления рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы ежедневно проводим штаб (производства и потребления нефтепродуктов - ИФ). В отпускной период также проводился ежедневно штаб с компаниями, практически в ручном режиме, устанавливались объемы, которые необходимо поставлять на биржу", - сказал Новак.

"Мы сократили практически до нуля экспорт, хотя запрет не делали, (договорились - ИФ) с компанией "Сургутнефтегаз", основным экспортером. Они весь объем (бензина - ИФ) поставляют на внутренний рынок. Эти дополнительные меры (помогли добиться - ИФ), чтобы на бирже ушел ажиотаж, и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен, и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка", - сказал Новак.