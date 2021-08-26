Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представители отрасли анимации обратились к президенту и правительству РФ с просьбой снизить налоги для отрасли, сообщила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

"Сейчас мы обращаемся к президенту и правительству за новым пакетом льгот (...) мы просим президента и правительство снизить дальше налоги (для анимационной отрасли)", - сказала Слащева в рамках дискуссии на "Российской креативной неделе".

Она напомнила, что в 2017 году отрасль анимации получила налоговые льготы, в результате чего произошел рост занятости в отрасли, а также "ушли все "серые" схемы оплаты труда".

Также Слащева сообщила, что отрасль анимации получила отдельный код в ОКВЭД (общероссийском классификаторе видов экономической деятельности), что будет способствовать развитию анимации.

"Мы благодаря поддержке министерства культуры и министерства экономического развития получили свой ОКВЭД, теперь у нас есть еще и отдельная от кино и производства диафильмов, как это было раньше, отдельная идентифицированная отрасль анимации", - сказала она