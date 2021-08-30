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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Венгрия договорится с "Газпромом" о покупке 4,5 млрд кубометров газа в год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Правительство Венгрии до конца сентября планирует заключить с "Газпромом" новый контракт на поставку природного газа на 15 лет, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто после переговоров в Петербурге с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, передает Bloomberg.

Новый договор будет действовать с 1 октября. Он рассчитан на 15 лет, с возможностью изменения условий через 10 лет.

В соответствии с контрактом Венгрия будет получать по 4,5 млрд кубометров газа в год: 3,5 млрд кубометров через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров - через Австрию.

Сийярто назвал цену нового контракта "намного более выгодной" условий нынешнего договора.

"Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию. На встрече речь также шла о работе венгерской стороны по расширению национальной газотранспортной системы", - сообщила пресс-служба "Газпрома".

В 2020 году концерн поставил в Венгрию 8,637 млрд кубометров газа, за 2019 год - 10,522 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% - до 3,909 млрд кубометров.

Венгрия Газпром Сербия Австрия Петер Сийярто Алексей Миллер Турецкий поток

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