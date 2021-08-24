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Венгрия собралась осенью заключить с "Газпромом" 15-летний договор на поставки газа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Венгрия рассчитывает осенью заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с "Газпромом", он будет рассчитан на 15 лет, сообщил глава МИД страны Петер Сиярто.

"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом". Сейчас мы уже на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник с генеральным директором "Газпрома", господином Миллером мы обсудим последние подробности этого договора", - сказал Сиярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями", - добавил он.

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По словам Сиярто, Венгрия считает правильным решение построить газопровод "Турецкий поток" с ответвлением через Сербию в Венгрию, что даст возможность поставки 8,5 млрд куб. м газа в Венгрию. "У нас тендер в сентябре на бронирование мощностей будет объявлен", - сообщил глава МИД Венгрии.

Сиярто отметил, что в ходе предстоящих переговоров в Санкт-Петербурге намерен "решить два оставшихся открытых вопроса: первое - это цена, а второе - это гибкость этого соглашения".

"Чтобы это, например, было 10 плюс 5 лет, мы лично обсудим гибкий подход к срокам и к цене", - пояснил глава МИД Венгрии.

"Конечно же, мы хотим договориться о такой цене, которая бы отражала настоящее положение на рынке, но и отражает то, что до сих пор мы были транзитной страной для "Газпрома" - в Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. А сейчас наш транзитный статус значительно изменится, так что мы хотим всю эту общую картину обсудить так, чтобы бы это было во благо обеим договаривающимся сторонам", - сказал Сиярто.

Венгрия Газпром газ

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