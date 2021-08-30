Квартальная прибыль "Транснефти" выросла в 3,6 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2021 года чистая прибыль "Транснефти" по МСФО составила 55,2 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 50,8 млрд рублей.

Выручка за второй квартал выросла на 20,9%, до 276 млрд рублей, EBITDA выросла на 6%, до 122,9 млрд рублей.

За полугодие чистая прибыль компании составила 105,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, выручка выросла на 7,7%, до 529,4 млрд рублей, EBITDA снизилась на 4,2%, до 239,3 млрд рублей.

"В первом полугодии 2021 года продолжилось восстановление объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов и, как следствие, основных финансовых показателей компании после потрясений на мировом рынке, вызванных эпидемией коронавируса. Среднесуточный объем транспортировки нефти за первые шесть месяцев 2021 года вырос на 3,8% по сравнению со вторым полугодием 2020 года. Во втором квартале 2021 года среднесуточный объем увеличился на 4,9% в сравнении с уровнем первого квартала. Вместе с тем, из-за ограничений добычи нефти в России, действующего с начала мая 2020 года, в первом полугодии 2021 года объемы транспортировки нефти остаются ниже аналогичных показателей предыдущего года. Транспортировка нефтепродуктов снизилась на 3%", - отмечает компания.

Объем транспортировки нефти во втором квартале 2021 года вырос на 3 млн тонн, или 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем транспортировки нефтепродуктов увеличился на 0,5 млн тонн, или 5%, уточняет монополия. Общий долг на 30 июня составил 543,4 млрд рублей, что на 15% ниже соответствующего показателя прошлого года.

Сокращение основного долга ПАО "Транснефть" произошло, главным образом, вследствие планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов, говорится в сообщении.