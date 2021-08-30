Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Квартальная прибыль "Транснефти" выросла в 3,6 раза

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2021 года чистая прибыль "Транснефти" по МСФО составила 55,2 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 50,8 млрд рублей.

Выручка за второй квартал выросла на 20,9%, до 276 млрд рублей, EBITDA выросла на 6%, до 122,9 млрд рублей.

За полугодие чистая прибыль компании составила 105,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года, выручка выросла на 7,7%, до 529,4 млрд рублей, EBITDA снизилась на 4,2%, до 239,3 млрд рублей.

"В первом полугодии 2021 года продолжилось восстановление объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов и, как следствие, основных финансовых показателей компании после потрясений на мировом рынке, вызванных эпидемией коронавируса. Среднесуточный объем транспортировки нефти за первые шесть месяцев 2021 года вырос на 3,8% по сравнению со вторым полугодием 2020 года. Во втором квартале 2021 года среднесуточный объем увеличился на 4,9% в сравнении с уровнем первого квартала. Вместе с тем, из-за ограничений добычи нефти в России, действующего с начала мая 2020 года, в первом полугодии 2021 года объемы транспортировки нефти остаются ниже аналогичных показателей предыдущего года. Транспортировка нефтепродуктов снизилась на 3%", - отмечает компания.

Объем транспортировки нефти во втором квартале 2021 года вырос на 3 млн тонн, или 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем транспортировки нефтепродуктов увеличился на 0,5 млн тонн, или 5%, уточняет монополия. Общий долг на 30 июня составил 543,4 млрд рублей, что на 15% ниже соответствующего показателя прошлого года.

Сокращение основного долга ПАО "Транснефть" произошло, главным образом, вследствие планового погашения биржевых облигаций и банковских кредитов, говорится в сообщении.

Транснефть

Новости

Венгрия договорится с "Газпромом" о покупке 4,5 млрд кубометров газа в год

Цена газа в Европе вплотную приблизилась к $600/тыс. кубометров

Двое пострадали в аварии с беспилотником Tesla во Флориде

Чиновники согласились частично удовлетворить просьбу "Эльгаугля" о приоритете на БАМе

"Ростелематике" предложат создать систему весогабарита за 152 млрд рублей

Кабмин РФ допустил использование механизма интервенций на рынке сахара

Кабмин РФ допустил использование механизма интервенций на рынке сахара

В "Нафтогазе" задумались о гарантиях сохранения транзита российского газа

Доллар подешевел на 63 копейки

Доллар подешевел на 63 копейки

В российских аэропортах топливо подорожало на 18% с начала года

"Победа" передаст часть рейсов другим авиакомпаниям из-за заболевших COVID пилотов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');