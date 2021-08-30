Цены на пшеницу в РФ перешли к снижению после быстрого роста

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на пшеницу на российском рынке на прошлой неделе перешли к снижению после нескольких недель активного роста, говорится в сообщении "СовЭкона". По данным мониторинга аналитической компании, все классы пшеницы подешевели на 225 рублей за тонну: третий класс - до 15,2 тысячи. рублей, четвертый класс - до 15,125 тысячи рублей, пятый класс - до 14,3 тысячи рублей за тонну (EXW, средние цены Европейская часть России, без НДС).

Причина снижения цен - ожидание роста экспортной пошлины и понижение цен у многих покупателей в последние пару недель, считают аналитики. На этом фоне растет потребность части фермеров в деньгах для финансирования озимой кампании или выплаты кредитов. Некоторым необходимо освобождать хранилища для приемки поздних культур, уборка которых сейчас начинается.

С середины июля по середину августа цены на пшеницу активно росли, прибавив около 20% на фоне резкого ухудшения видов на новый урожай и быстрого роста экспортных цен, отмечается в сообщении.

Краткосрочно эксперты "СовЭкона" ожидают дальнейшего снижения рынка или относительной стабильности. На цены продолжить давить растущая экспортная пошлина, считают они. С другой стороны, начинается сбор урожая подсолнечника - и многие сельхозпроизводители, вероятно, переключатся на его продажу вместо продажи пшеницы. Кроме того, у многих внутренних покупателей запасы пшеницы невысоки, что ограничивает их возможности по снижению цен, полагают аналитики.