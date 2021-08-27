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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 сентября повысится до $39,4 за тонну

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 1 сентября повысится до $39,4 за тонну с нынешних $31,7 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень вырастет до $27 c $26,6 за тонну, на кукурузу - до $51,6 с $49,6 за тонну.

Новые ставки будут действовать по 7 сентября.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $256,4 за тонну ($245,3 неделей ранее), на ячмень - $223,7 за тонну ($223,1), на кукурузу - $258,8 за тонну ($255,9).

Цена и пошлина на пшеницу растут третью неделю подряд, на кукурузу - повысились после четырех неделю без изменений.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По оценке Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысит 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн.

Минсельхоз РФ

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