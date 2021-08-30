Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО во II квартале превысила ожидания

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2021 года составила 521,235 млрд рублей после 149,168 млрд рублей за апрель-июнь 2020 года, сообщила компания.

Опубликованный результат значительно превысил средний прогноз рынка – консенсус-прогноз "Интерфакса" (466 млрд рублей) и прогнозы почти всех (кроме одного) участников консенсуса. Ближе всех к отчетному показателю оказался прогноз "ВТБ Капитала".

Опубликованный показатель чистой прибыли является максимальными за последние девять кварталов и вторым за историю отчетности ПАО. Чуть больше прибыль была в первом квартале 2019 года (535,908 млрд рублей).

Выручка составила 2 трлн 66,807 млрд рублей (прогноз 2,101 трлн рублей).

Средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье за II квартал выросла до $224,4 с $193,9 за тысячу кубометров в I квартале (прогноз рынка - $232).

EBITDA (рассчитываемая как сумма операционной прибыли и амортизации) выросла до 702,578 млрд рублей (прогноз 671 млрд рублей). Приведенный показатель EBITDA не сильно от него отличается - 703,385 млрд рублей.

Прибыль по курсовым разницам составила 99,030 млрд рублей при средней оценке 80 млрд рублей.

Скорректированный свободный денежный поток составил 132,619 млрд рублей.