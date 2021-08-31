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Цены на нефть снижаются перед встречей ОПЕК+

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства. Ближайшая встреча назначена на 1 сентября.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве во вторник составила $73,19 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,71 (1%) - до $73,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составили к этому времени $69,06 за баррель, что на $0,15 (0,22%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,47 (0,7%) - до $69,21 за баррель.

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

"Рынок будет внимательно следить за заседанием ОПЕК+, чтобы понять, считают ли министры, что спрос на нефть будет восстанавливаться не так быстро, как они ожидали", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

ОПЕК+ Brent WTI

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