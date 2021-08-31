Brent торгуется у $73,15 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после ухода урагана "Ида".

К 18:21 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,35%), до $73,15 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,14 (0,2%), до $69,07 за баррель.

Временные препятствия для добычи являются "значительными", однако последствия для нефтяных рынков "должны быть минимальными", сказал MarketWatch аналитик Schneider Electric Брайан Свон.

Рынок также ждет очередного заседания ОПЕК+. Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 18:00 по Москве 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК. Незадолго до встречи состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства.

Статданные из Китая, опубликованные во вторник, показали, что распространение нового штамма коронавируса "дельта" и введенные для его сдерживания карантинные меры ограничили деловую активность как в промышленном секторе, так и в сфере услуг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 50,1 пункта, минимальной отметки с февраля 2020 года. PMI сферы услуг и строительства упал до 47,5 пункта - ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.