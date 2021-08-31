Vivendi продаст еще 2,9% Universal Music за $1,15 млрд SPAC миллиардера Акмана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Французский медиаконгломерат Vivendi SA сообщил, что договорился о продаже дополнительных 2,9% акций Universal Music Group (UMG) за $1,15 млрд специализированной компании по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) американского миллиардера Билла Акмана.

Это соглашение стало дополнением к сделке начала августа - покупки SPAC Акмана Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) 7,1% акций в UMG. В результате этого PSTH получит 10% долю в звукозаписывающей компании.

В рамках соглашения UMG оценена в 35 млрд евро ($41,3 млрд). Закрытие сделки ожидается 9 сентября 2021 года.

В отличие от других сделок со SPAC, PSTH и Universal Music не намерены объединяться в одну компанию.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.

В феврале текущего года Vivendi объявила, что намерена распределить 60% акций Universal Music среди своих акционеров и разместить акции компании на бирже Euronext Amsterdam в Нидерландах до 21 сентября 2021 года.

Котировки акций Vivendi падают на 1,2% в ходе торгов в Париже во вторник. С начала текущего года рыночная капитализация выросла на 23,4%.