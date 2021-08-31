Пять конгрессменов призвали Байдена заменить Пауэлла на посту главы ФРС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Группа конгрессменов-демократов, включая члена Палаты представителей от Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес, призывают президента США Джо Байдена заменить Джерома Пауэлла на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения срока его полномочий в этой должности в феврале 2022 года.

В совместном заявлении, направленном Байдену, пять конгрессменов, работающих в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, призывают президента "представить Федрезерв, сфокусированный на решении климатических проблем и продвижении расовой и экономической справедливости".

Законодатели признают "положительные изменения", достигнутые ФРС во главе с Пауэллом в восстановлении рынка труда, однако считают, что главой американского ЦБ должен быть человек, в большей степени приверженный достижению климатических целей правительства.

"Для того, чтобы правительство могло реализовывать свой подход к снижению климатических рисков и обеспечению безопасности нашей финансовой системы, нам необходим председатель ФРС, который будет привержен достижению этих целей. Мы призываем администрацию Байдена использовать эту возможность и назначить нового председателя Федрезерва", - говорится в заявлении конгрессменов.

Они полагают, что ФРС под руководством Пауэлла сделала слишком мало для сдерживания рисков, которые несет в себе изменение климата для финансовой системы США.

"В то время как межправительственный совет по борьбе с изменением климата предупреждает о потенциальном катастрофическом и необратимом ущербе в результате климатических изменений, нам необходим председатель ФРС, готовый принимать решительные меры для устранения этих рисков", - говорится в заявлении.

Конгрессмены также выразили недовольство тем, что ФРС во главе с Пауэллом поддержала смягчение финансового регулирования, введенного после финансового кризиса 2008 года.

"Смягчение регулирования, введенного специально для предотвращения повторения кризиса, вновь ставит под угрозу благосостояние американцев", - отмечают они.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на осведомленные источники, что советники Байдена могут рекомендовать ему переназначить Пауэлла председателем ФРС на второй срок при одновременном выдвижении Лейл Брейнард заместителем председателя Федрезерва по банковскому надзору.

По словам источников, Байден еще не принял решения и не примет его до осени.

Лейл Брейнард тоже является претендентом на пост главы Федрезерва, однако ее назначение на пост зампредседателя по банковскому надзору может успокоить так называемых "прогрессивных демократов", недовольных тем, что Пауэлл поддержал смягчение посткризисного финрегулирования, и выступающих против его назначения на второй срок.