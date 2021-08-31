Авет Миракян перестал руководить группой "Сафмар"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Авет Миракян 31 августа оставил пост гендиректора АО "Группа "Сафмар" и вышел из состава руководства компании, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Он сосредоточится на работе в должности генерального директора инвестиционного холдинга "Сафмар финансовые инвестиции" (SFI).

Исполняющим обязанности генерального директора группы "Сафмар" с 1 сентября 2021 года станет Дмитрий Кириллов, который ранее возглавлял одно из структурных подразделений группы.

АО "Группа Сафмар" - управляющая компания, созданная в 2016 году для управления активами, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, членам его семьи и его партнерам. Ранее в группу входили крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании - "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.

В июне 2021 года Евросоюз ввел санкции в отношении Михаила Гуцериева. После этого группа изменила свое позиционирование, а сам он передал доли владения и руководство в некоторых ее компаниях своим родственникам и партнёрам.

"Группа "Сафмар" стала своеобразным зонтичным брендом, который позволял каждой отдельной компании, вне зависимости от ее фактической акционерной структуры, позиционировать себя как часть большого конгломерата и пользоваться более широкой сетью бизнес-контактов. В то же время компании, традиционно использовавшие бренд "Группа "Сафмар", не имели и не имеют единой акционерной структуры, операционных процессов, органов управления и центра принятия решений", - пояснили "Интерфаксу" в компании.