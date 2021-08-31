Доллар и евро подешевели больше чем на 20 копеек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во вторник вечером на "Московской бирже" курс рубля растет к доллару и евро на ожиданиях снижения риска скорого ужесточения политики ФРС США после выхода не самой благоприятной американской макростатистики и новых комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

К 19:00 доллар подешевел на 24 копейки, до 73,26 рубля, евро подешевел на 21,25 копейки, до 86,44 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 22,8 копейки - до 79,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на вечерних торгах после выхода не самых благоприятных данных по потребительскому доверию в США, так как ухудшение статистики дает основание рынкам рассчитывать, что ФРС не будет спешить с ужесточением политики. Пауэлл в минувшую пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, также четко дал понять, что планируемое сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом.

Он подтвердил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в текущем году.

Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до 113,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель с февраля, отмечается в сообщении. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индекса составило 125,1 пункта, а не 129,1 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 124 пунктов с объявленного ранее июльского уровня, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в августе опустился до 147,3 пункта по сравнению со 157,2 пункта в предыдущий месяц. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 91,4 пункта со 103,8 пункта в июле.

В центре внимания рынка продолжает оставаться ряд важных статданных по экономике США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе, в том числе августовский доклад о безработице. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750 тысяч, а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.

Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида". К 19:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,56%, до $73 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,51%, до $68,86 за баррель.

Рынок также ждет очередного заседания ОПЕК+. Встреча министров стран ОПЕК+ назначена вечер 1 сентября, сообщил секретариат организации. Незадолго до встречи состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Решение об увеличении добычи, согласованное в прошлом месяце странами ОПЕК+, может быть пересмотрено на заседании 1 сентября, заявил в минувшее воскресенье агентству Reuters министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тысяч б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства.

Банк России 31 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 860 млрд рублей (при лимите 860 млрд рублей и спросе 1 391,9 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 августа, банки разместили 700 млрд рублей (при лимите 700 млрд рублей и спросе 716,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" с 10:00 до 11:30) Банк России понизил официальный курс доллара на 1 сентября на 29,63 копейки, до 73,2781 рубля, и уменьшил курс евро на 14,44 копейки, до 86,666 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 29,65 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,2706 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 27,83 копейки и составил 73,2863 рубля.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 614,77 млн, из которых $836,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 777,78 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,62 копейки, до 86,6514 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 13,21 копейки и составил 86,6681 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 473,776 млн евро, из которых 181,745 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 292,031 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,7% и 6,76% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 6,88%, 7,23% и 7,32% годовых соответственно.