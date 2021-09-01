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Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Движение доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. В центре внимания инвесторов - свежие статистические данные по экономике США и очередное заседание ОПЕК+.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,2-73,27 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,2425 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 86,435 руб. (-1,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,7 коп. к уровню закрытия 31 августа, до 79,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,56 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,1 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов 1 сентября в ожидании новостей с мировых рынков. На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по экономике США, в том числе августовский доклад по безработице.

Рынок также следит за восстановлением объемов добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида" и ждет очередного заседания ОПЕК+. Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 18:00 мск 1 сентября, незадолго до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Как сообщалось, страны ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц. При этом они договорились ежемесячно проводить консультации для оценки ситуации на рынке и целесообразности наращивания производства.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,08 за баррель, что на 0,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $68,69 за баррель, что на 0,67% выше уровня на закрытие рынка 31 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут: японский Nikkei 225 - на 1,14%, китайский CSI300 - на 1,76%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также подрастает на 0,26%.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию во вторник, последний торговый день августа.

Между тем, по итогам месяца основные индикаторы продемонстрировали уверенный подъем: S&P 500 вырос примерно на 3%, Nasdaq Composite набрал около 4%, Dow Jones увеличился более чем на 1%. Индекс S&P 500 вырос по итогам седьмого месяца подряд, продемонстрировав самую длительную серию месячного подъема с декабря 2017 года, когда индикатор повышался по итогам 10 месяцев подряд. Nasdaq показал рост по итогам третьего месяца подряд.

Мосбиржа

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