Иногда они возвращаются: "Мечел" из "компании-зомби" превращается в фаворита фондового рынка

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Мечела", долгое время находившиеся в опале у инвесторов из-за угроз банкротства компании под дамокловым мечом огромной долговой нагрузки, совершили в конце лета ощутимый прорыв благодаря улучшению сырьевой конъюнктуры и росту доходов компании. Бумаги "Мечела", которого еще не так давно было принято называть "компанией-зомби", продемонстрировали внушительное ралли, сопровождавшееся рекордными объемами торгов, что привлекло внимание широкого круга спекулянтов и инвесторов.

История

"Мечел" на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктуризировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы.

Максимум по обыкновенным акциям "Мечела" был зафиксирован в начале февраля 2011 года - 960 рублей, после чего бумага безостановочно падала и к концу 2014 года достигала минимума 11,1 рубля. Новая волна роста отмечалась во второй половине 2016 года - бумаги поднимались в район 211 рублей за штуку, после чего вновь была затяжная волна снижения с откатом ниже 55 рублей к концу октября 2020 года.

"Префы" "Мечела" в апреле 2011 года стоили больше 560 рублей, в сентябре 2014 года падали ниже 9 рублей за штуку, в феврале 2017 года поднимались выше 160 рублей, а на панических "пандемийных" распродажах в марте 2020 года падали ниже 50 рублей за штуку.

Тем временем, чистый долг группы "Мечел" без пеней и штрафов на конец июня 2021 года составил 305,2 млрд рублей, сократившись с начала года на 6%. Это изменение обусловлено чистым погашением задолженности и укреплением рубля по отношению к доллару и евро, пояснил "Мечел". Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия составило 4,3х против 7,9х на конец 2020 года.

В середине июля 2021 года "Мечел" расплатился со всеми долгами по облигациям (погасил последний выпуск облигаций 4-й серии).

На фоне благоприятной конъюнктуры мирового угольного рынка "Мечел" опубликовал сильный отчет за II квартал (чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила втрое по сравнению с I кварталом и составила 23,9 млрд рублей). В итоге бумаги раллировали в августе на рекордных оборотах. Обыкновенные акции "Мечела" во второй половине августа выросли почти на 60% (до 126,54 рубля на утро 31 августа), рост "префов" начался сильно раньше и только в августе перерос в ралли: с начала мая бумаги выросли более чем в 3,6 раза - до 261 рубля (с уровня 71,7 рубля). После этого 31 августа прокатилась волна коррекции: "обычка" просела на 5%, "префы" упали на 7%.

Причины всплеска спроса

Как отмечает главный аналитик по российскому рынку акций компании "Открытие Брокер" Алексей Павлов, "Мечел", как и другие отечественные компании отрасли, продемонстрировал очень сильные финансовые результаты по итогам I полугодия на фоне крайне благоприятной конъюнктуры как на рынке металлургического угля, так и стального проката. В результате у инвесторов появилась надежда, что компания наконец-то сможет разрубить "гордиев узел" долговых проблем, пользуясь благоприятной ситуацией.

По оценке начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, интерес к акциям "Мечела" обусловлен сильной отчетностью, ростом цен на уголь и сталь. Это позволило компании несколько снизить долг. Помимо роста цен на сталь и уголь, позитивный эффект на выручку оказало значительное увеличение объемов реализации к I кварталу по большинству ключевых сегментов. Увеличение выручки при сдержанной динамике операционных издержек привело почти к двукратному росту EBITDA кв/кв. Дополнительный позитивный эффект на чистую прибыль "Мечела" обеспечили курсовые переоценки на усилении рубля в размере 5,1 млрд руб.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал Инвестиции", старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, ожидается, что на пике цикла цен на уголь "Мечел" будет и далее активно сокращать долг. Чем дольше будут сохраняться текущие цены, тем быстрее компания сможет восстановить свое финансовое благополучие. Это станет базой для восстановления котировок обыкновенных акций "Мечела", и дивиденды, которые инвесторы получат по этим бумагам, в данном случае не являются основным преимуществом.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "Алор брокер" Павел Веревкин, благодаря положительной конъюнктуре на товарном рынке компания смогла продемонстрировать впечатляющие финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года. Главным драйвером ралли в акциях "Мечела" стали ожидания высокой дивидендной доходности по итогам года. По уставу, обладатели привилегированных акций могут рассчитывать на 20% от чистой прибыли. Теоретически по результатам первого полугодия компания заработала 45,7 рубля дивидендов на привилегированную акцию. Даже по текущим ценам дивидендная доходность составляет почти 20%.

Как отмечает портфельный управляющий "Сбер Управление активами" Александра Фалкова, всплеск интереса к акциям "Мечела" обусловлен взрывным ростом цен на коксующийся уголь начиная с середины мая, что, в том числе, обусловило рост выручки компании во II квартале на 43% кв/кв и взлет чистой прибыли почти до 24 млрд руб. Рост чистой прибыли будет потенциально транслироваться в рост дивидендных выплат на "префы" по итогам года.

Фундаментальный взгляд

По мнению Карпунина из "БКС Мир инвестиций", акции "Мечела" вряд ли можно назвать объектом исключительно спекулятивных потоков. Все-таки сложно спорить с тем, что ценовая конъюнктура на рынке угля и стали является благоприятной. Долгосрочный взгляд по бумагам осторожный из-за потребности в инвестициях и все еще высокой долговой нагрузки. В случае существенного снижения цен на продукцию настроения инвесторов могут вновь ухудшиться.

По оценке инвестиционного стратега компании "Алор брокер" Павла Веревкина, августовское ралли Мечела" стало результатом совокупности факторов. Безусловно, у привилегированных акций есть веские причины для роста, и спрос на них логически обоснован. У обыкновенных акций ситуация несколько иная - это, скорее, спекулятивный спрос, подогретый динамикой "префов". К тому же некоторые участники рынка полагают, что текущая ситуация на товарном рынке сохранится и во втором полугодии, что будет положительно отражаться на финансовых результатах компании. Это позволить рассчитывать на более активное снижение долговой нагрузки, которая на данный момент составляет порядка 305 млрд рублей. На данном этапе роста, как правило, в игру вступают частные инвесторы, тогда как крупные игроки прогнозировали сильные результаты еще в начале года. С большой вероятностью, набор ими позиций был еще в 1-м квартале текущего года, считает эксперт.

"С фундаментальной точки зрения дальнейшая динамика финансовых показателей компании будет в значительной степени зависеть от динамики цен на производимую продукцию, в частности, на сталь и коксующийся уголь. Сейчас цена на твердый коксующийся уголь FOB Австралия и цены в Китае находятся на максимальных уровнях за последние 10 лет. Принимая во внимание планы Китая по сокращению объемов производства стали, стоит ожидать постепенного снижения цен на уголь в среднесрочно-долгосрочной перспективе", - считает Фалкова.

Ценовый перспективы и дивидендные ожидания

"В конечном счете все будет упираться в конъюнктуру, но в сегодняшних реалиях цена за "преф" "Мечела" в районе 300-350 руб. может быть даже консервативным прогнозом", - считает Павлов из компании "Открытие Брокер".

Держатели привилегированных акций "Мечела" вполне могут рассчитывать на щедрые дивиденды по итогам 2021 года. Согласно уставу "Мечел" направляет на "префы" 20% от прибыли по МСФО за год, и компания еще ни разу не нарушала этот принцип. Если ориентироваться на опубликованные цифры, только за январь-июнь компания заработала 46 руб. дивидендов на одну привилегированную акцию, отмечает он.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, отношение к акциям "Мечела" пока не пересматривалось, бумаги остаются высокорискованными для инвесторов, поэтому рекомендации по ним отсутствуют. В то же время акции представляют высокий интерес для спекулятивной игры - любое позитивное или негативное корпоративное событие повышает волатильность бумаг компании, вызывая всплеск спекулятивного интереса.

Карпунин из "БКС Мир инвестиций" также полагает, что, исходя из представленных результатов за I полугодие, компания предварительно "заработала" в качестве потенциальных дивидендов на привилегированные бумаги 45,8 руб. на акцию, что при текущей цене "префов" порядка 240 руб. соответствует почти 20%-ной дивидендной доходности. Цены на уголь пока остаются высокими. Это позволяет рассчитывать, что и показатели III квартала будут сильными, хотя натуральные объемы реализации могут сократиться к высокой базе II квартала. Если не произойдет мощного девальвационного импульса в рубле, привилегированные акции "Мечела" могут стать одним из лидеров российского рынка по дивдоходности по итогам 2021 года, считает аналитик.

По словам Потапова из ВТБ, у "Мечела" по итогам первого полугодия 2021 года дивидендные выплаты на одну привилегированную акцию могут составить порядка 45 руб., что соответствует дивдоходности 18,5% после роста котировок акций на 70% за 10 дней. Ожидается, что в III квартале 2021 года конъюнктура рынка угля будет еще лучше, поэтому фундаментальная основа для роста котировок "префов" весьма существенная.

Как отмечает управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский, ценовая конъюнктура сырьевого рынка в первом полугодии 2021 года выдалась сверхблагоприятной практически для всех представителей металлургического сектора - финансовые показатели большинства компаний демонстрируют рекордные показатели за последние годы, а некоторые и вовсе за десятилетия. Если ранее значительная часть EBITDA "Мечела" шла на покрытие финансовых расходов из-за громадного долга, то к середине этого года ситуация резко изменилась - EBITDA за второй квартал превысила 33,7 млрд руб., тогда как финансовые расходы составили 5,7 млрд руб.

Тем не менее, долговая нагрузка компании все еще остается высокой - в структуре Enterprise Value доля долга остается доминирующей, по состоянию на конец первого полугодия чистый долг составлял 305 млрд руб. Для будущего настолько закредитованной циклической компании остается ключевым вопрос цен на сырье. В этом разрезе вероятность сохранения цен на уголь вблизи текущих уровней выглядит более существенной, чем сохранение текущих цен на сталь или железную руду. Однако в любом случае ценовые риски остаются крайне высокими. При этом еще несколько кварталов позитивной сырьевой конъюнктуры могут значительно преобразить инвестиционный кейс "Мечела", способствовать значительному сокращению долга (особенно в сравнении размеров долга к EBITDA) и вернуть интерес инвесторов к бумаге, считает Поддубский.

Калачев из "Финама" также отмечает, что, несмотря на некоторое снижение долговой нагрузки, она остается чрезвычайно высокой, что оставляет компанию потенциально очень уязвимой к изменению ценовой конъюнктуры на товарных рынках. Если на обыкновенные акции компания не платила дивиденды с 2012 года, то выплаты на "префы", хотя бы и символические, все эти годы "Мечел" исправно осуществлял, даже при отсутствии прибыли. Естественно, что теперь наличие прибыли сразу повышает их доходность и поднимает цену.

"Второе полугодие обещает быть не менее успешным, так как ценовая ситуация на товарных рынках остается благоприятной. Введение пошлин несильно затронет "Мечел", так как они не распространяются на экспорт угля, а доля экспорта металлопродукции у компании относительно небольшая. Зато обещанная правительством с начала следующего года замена экспортных пошлин на повышение ставок НДПИ будет неблагоприятна для "Мечела". Пока параметры изменений НДПИ для сектора еще не сформулированы. Но само ожидание может оказать давление на акции", - считает Калачев.

По оценке Фалковой из "Сбер Управление активами", если исходить из прописанной в уставе "Мечела" дивидендной политики и полугодовых результатов компании, то оценка дивидендной доходности по привилегированным акциям за 2021 год может составить порядка 35-40%. Однако данная оценка пока является предварительной, считает эксперт.

По оценке Веревкина из "Алор брокер", "префы" "Мечела" могут дорасти до уровня 300 рублей за штуку, однако это уже будет спекулятивный интерес со стороны инвесторов, который не всегда поддается прогнозам. Как показывает практика предыдущих лет, подобные "низколиквидные" бумаги "разгоняют" в завершающем цикле роста российского рынка. Как пример, можно использовать обыкновенные акции "Мечела": за последние несколько лет подобные ралли в акциях были в январе-феврале 2015 г., осенью 2016 г., в январе-феврале 2020 г. После этого в течение буквально пары недель российский рынок уходил в коррекцию глубиной от 15% до 30%. Разумеется, выборка из этих трех прецедентов недостаточна, чтобы судить об устойчивой тенденции, но некоторая тревожная закономерность прослеживается, считает стратег.

Отечественные аналоги

Ситуация с акциями "Мечела" напоминает историю бумаг "Россети Ленэнерго", которые в последние 5 лет (с 2016 года) сильно разошлись в цене из-за высокого уровня выплат на привилегированные акции. Так, например, дивиденды на обыкновенные акции "Ленэнерго" за 2020 год составили 0,2626 рубля, на "префы" - 15,1688 рубля, то есть с разницей в 58 раз. В итоге "обычка" "Ленэнерго" стоит сейчас 6,42 рубля, "префы" - 174,5 рубля (разрыв в 27 раз).

По словам Павлова из "Открытие Брокер", история "Мечела" при таком рассмотрении уже фактически повторилась, однако более сильное расхождение в текущих ценах между "обычкой" и "префами" маловероятно. Напротив, если по итогам текущего года "Мечелу" удастся прилично сократить долговую нагрузку, то может вернуться активный спрос на обыкновенные акции, ибо они станут главными бенефициарами возможного делевериджа (снижения закредитованности - прим. ИФ).

"Интерес к привилегированным акциям "Мечела" обусловлен особенностям устава и записанной в нем дивидендной политики. Дивиденды по "префам" платятся на основе чистой прибыли, а по обыкновенным акциям выплаты из-за высокого долга не осуществляются. Так что расхождение цен АО и АП во многом объяснимо", - отмечает Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

Как добавляет Потапов из ВТБ, опережение "префами" "Мечела" цены обыкновенных акций произошло еще в 2018 году, и при текущей конъюнктуре рынка угля и неизменности ограничений на выплату дивидендов по обыкновенным акциям будет сохраняться. Ситуация для российского рынка не уникальная - уже есть кейс с бумагами "Ленэнерго" и "Сургутнефтегаза".

По словам Веревкина из компании "Алор Брокер", разрыв между "префами" и "обычкой" "Мечела" будет сохраняться ввиду отсутствия общего фактора высокой дивидендной доходности. Впрочем, не стоит недооценивать "веру людей в чудо", сейчас именно вера и жадность поддерживают спрос в обыкновенных акциях "Мечела".