Акции "Мечела" выросли в начале торгов вторника на 9-22%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции "Мечела" выросли в начале торгов на Московской бирже во вторник на 22,3% (до 178 рублей за штуку), привилегированные бумаги подорожали на 9,2% (до 277,4 рубля за штуку), продолжая ралли, сформировавшееся еще в конце августа.

Объем торгов обыкновенными акциями за первые 40 минут основной дневной сессии Московской биржи превысил 4 млрд рублей, уступив по этому показателю лишь бумагам "Газпрома"; оборот по привилегированным бумагам за этот же промежуток времени составил более 1,1 млрд рублей.

Акции "Мечела", долгое время находившиеся в опале у инвесторов из-за угроз банкротства компании под дамокловым мечом огромной долговой нагрузки, стали активно расти в конце лета благодаря улучшению сырьевой конъюнктуры и росту доходов компании. В частности, опубликованный в конце августа финансовый отчет "Мечела" за второй квартал 2021 года продемонстрировал заметное улучшение финансовых показателей компании. В итоге за период с конца второй декады августа и по сегодняшний день (7 сентября) обыкновенные акции компании выросли в цене более чем в два раза, подорожав с уровня чуть выше 80 рублей до 178 рублей; рост привилегированных акций за этот же промежуток времени составил почти два раза.

EBITDA группы "Мечел" во II квартале 2021 года выросла на 85% по сравнению с I кварталом, до 33,7 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики БКС оценивали квартальную EBITDA компании примерно в 30 млрд рублей, ИБ "Синара" - в 35 млрд рублей. Выручка "Мечела" за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила втрое по сравнению с I кварталом и составила 23,9 млрд рублей.

"Рост показателей стал следствием увеличения цен практически на все виды продукции группы как в добывающем, так и в металлургическом дивизионе. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры предприятия нарастили отгрузки по многим наиболее рентабельным видам продукции", - прокомментировал результаты "Мечела" глава компании Олег Коржов.