Brent подорожала до $72,1 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после снижения днем ранее, трейдеры ждут очередной встречи участников соглашения ОПЕК+.

К 8:08 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,66%), до $72,1 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,6 (0,83%) - до $71,63 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,48 (0,7%), до $68,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,71 (1%) - до $68,50 за баррель.

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тысяч б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

В 18:00 по Москве пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Трейдеры также ждут еженедельного доклада Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад укажет на сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные ранее, указали, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 27 августа, снизились на 4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.