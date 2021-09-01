Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе упал до минимума с ноября 2020 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2021 года опустился до 46,5 пункта с 47,5 пункта в июле, согласно исследованию IHS Markit. Августовские данные указали на ухудшение деловой конъюнктуры по всему производственному сектору России третий месяц подряд. Сокращение оказалось максимальным с ноября 2020 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Россия PMI

Новости

Иногда они возвращаются: "Мечел" из "компании-зомби" превращается в фаворита фондового рынка

Иногда они возвращаются: "Мечел" из "компании-зомби" превращается в фаворита фондового рынка

Рубль в среду утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Фондовые индексы США закрыли торги снижением

Рынки акций Европы завершили последние торги лета в минусе

Ростуризм продлил окно продаж туров с кэшбэком на две недели

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

РСПП призвал министров обсудить с бизнесом налоговый маневр для металлургов

Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

Облако кэша "Яндекса" двинулось в западном направлении. Обобщение

"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в октябре

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений

Минцифры до конца года найдет деньги для модернизации сельских почтовых отделений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');