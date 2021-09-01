Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе упал до минимума с ноября 2020 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе 2021 года опустился до 46,5 пункта с 47,5 пункта в июле, согласно исследованию IHS Markit. Августовские данные указали на ухудшение деловой конъюнктуры по всему производственному сектору России третий месяц подряд. Сокращение оказалось максимальным с ноября 2020 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.