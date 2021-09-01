Трафик по Крымскому мосту на 15% превыcил показатели 2019 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Летом 2021 года по Крымскому мосту проехали 2,3 млн автомобилей, это на 15% больше, чем в 2019 году (1,9 млн) и на 2,2% больше, чем летом 2020 года (2,25 млн машин), сообщило ФКУ Упрдор "Тамань".

По его данным, летом по мосту в сутки в среднем проезжали 25 тысяч автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем весной.

Наибольшее количество машин проехало в Крым 1 августа: 21 738. В обратном направлении рекорд был установлен 20 августа - 20 260 машин за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 автомобилей в оба направления.

Движение в августе было наиболее интенсивным со средним суточным показателем выше 30 тысяч машин, отметили в ФКУ.

В оба направления в августе проехало более 930 тысяч машин, что в компании объяснили завершением туристического сезона. В июле по Крымскому мосту проехало более 820 тысяч автомобилей, а в июне - почти 550 тысяч в оба направления.

По статистике, движение по мосту становится более интенсивным в выходные дни, меньше всего загружены среда и четверг.

Движение легковых машин и автобусов по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года, грузовиков - 1 октября 2018 года, пассажирских поездов - 25 декабря 2019 года, грузовых поездов - 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляла порядка 228 млрд рублей.