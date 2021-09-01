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Трафик по Крымскому мосту на 15% превыcил показатели 2019 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Летом 2021 года по Крымскому мосту проехали 2,3 млн автомобилей, это на 15% больше, чем в 2019 году (1,9 млн) и на 2,2% больше, чем летом 2020 года (2,25 млн машин), сообщило ФКУ Упрдор "Тамань".

По его данным, летом по мосту в сутки в среднем проезжали 25 тысяч автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем весной.

Наибольшее количество машин проехало в Крым 1 августа: 21 738. В обратном направлении рекорд был установлен 20 августа - 20 260 машин за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 автомобилей в оба направления.

Движение в августе было наиболее интенсивным со средним суточным показателем выше 30 тысяч машин, отметили в ФКУ.

В оба направления в августе проехало более 930 тысяч машин, что в компании объяснили завершением туристического сезона. В июле по Крымскому мосту проехало более 820 тысяч автомобилей, а в июне - почти 550 тысяч в оба направления.

По статистике, движение по мосту становится более интенсивным в выходные дни, меньше всего загружены среда и четверг.

Движение легковых машин и автобусов по Крымскому мосту открыли 16 мая 2018 года, грузовиков - 1 октября 2018 года, пассажирских поездов - 25 декабря 2019 года, грузовых поездов - 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляла порядка 228 млрд рублей.

Крымский мост ФКУ Тамань Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг

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