Дальние пассажирские перевозки РЖД в августе упали на 19% к доковидному уровню

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2021 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования по России были на 19% ниже, чем в августе 2019 года, и составили 11,4 млн человек. По сравнению с августом 2020 года показатель вырос на 23,9%, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

Пассажирооборот в дальнем следовании в августе увеличился "год к году" на 30,5%, до 10,8 млрд пассажиро-километров.

С начала года "дальние" перевозки увеличились на 41,1%, до 64,5 млн человек, пассажирооборот - на 45,4%, до 53,4 млрд пассажиро-километров.

В пригородном сообщении число отправленных пассажиров снизилось на 0,7%, до 84 млн человек, тогда как пассажирооборот вырос почти на 1,9%, до 2,8 млрд пассажиро-километров. С начала 2021 года эти показатели увеличились на 24,9% (до 631 млн человек) и 21,6% (до 19,4 млрд пассажиро-километров), соответственно.

В целом по сети РЖД в августе перевезено 95,4 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем в том же месяце годом ранее. Пассажирооборот вырос на 23,4%, до 13,6 млрд пассажиро-километров. За январь-август отправлено 695,5 млн пассажиров (+26,3%), пассажирооборот составил 72,8 млрд пассажиро-километра (+38,2%).